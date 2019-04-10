Ocak ayı işsizlik oranı tahmini yüzde 14.6
SPM, Ocak dönemi işsizliğinin bir önceki döneme göre 1.1 puan artarak yüzde 14.6’ya yükseleceğini, tarım dışı işsizliğin de aynı oranla artarak yüzde 16.7’ye kadar çıkabileceğini öngördü. (Mehmet Kaya)
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.