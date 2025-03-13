Ocak ayında üretilen tavuk yumurtası miktarı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini duyurdu. Verilere göre, ocak ayında tavuk yumurtası üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,1 oranında azaldı.

Öte yandan, kesilen tavuk sayısında yüzde 11,8’lik bir artış gözlemlenirken, tavuk eti üretimi yüzde 14,9 oranında yükseldi. Bir önceki ayda 237 bin 263 ton olan tavuk eti üretimi, ocak ayında yüzde 1,7 oranında azalarak 233 bin 223 ton olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde tavuk yumurtası üretimi de yüzde 2,1 oranında düşerek 1 milyar 652 milyon 615 bin adete geriledi.