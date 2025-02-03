Ocak enflasyonu geldi! Asgari ücretli, emekli, memurun kaybı netleşti! Özgür Erdursun ortaya koydu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre; enflasyon ocakta yüzde 5.03 artış gösterdi.

Sosyal güvenlik uzmanı ve Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun ocak itibarıyla sabit gelirlinin alım gücündeki erimeyi ortaya koyan çarpıcı hesabı paylaştı.

Memur ve emeklinin kaybı

2025’in ilk altı ayı için memur ve memur emeklisinin yüzde 11,55, SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisinin yüzde 15.75 zam aldığını anımsatan Erdursun, kaybının yüzde 5.03 olduğunu ifade etti.

En düşük emekli aylığı ise 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılırken aradaki 1969 liralık fark henüz emeklilerin hesabına geçmedi.

Özgür Erdursun ‘Henüz emeklinin cebine girmeyen’ bu rakamın 727 lira 79 kuruşunun ocak itibarıyla eridiğini ifade etti.

Böylece en düşük emekli aylığının değeri 13 bin 741 liraya geriledi.

20 bin lira emekli aylığı alan bir emeklinin Ocak itibarıyla 1.006 lirası eridi, alım gücü 18 bin 994 liraya düştü.

Asgari ücretlinin kaybı

22 bin 104 liraya çıkarılan asgari ücretteki kayıp ise 1.119 lira. Asgari ücretlinin alım gücü ise 20 bin 992 liraya indi.

TÜRK-İŞ’in ocak ayı için açıkladığı açlık sınırı 22 bin 131 lira 6 kuruş olarak belirlenmişti. Asgari ücret ocak itibarıyla 27 lira açlık sınırının altında kalmıştı.

Ocak enflasyonu ile birlikte asgari ücretlinin alım gücü değeri ile açlık sınırı arasındaki makas daha da açıldı.

Buna göre asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark 1139 liraya yükseldi.