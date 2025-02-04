Ocak enflasyonu hesapları şaşırttı! Mahfi Eğilmez'den tek cümlelik enflasyon karşılaştırması!
Ocak ayı enflasyonunun yüksek çıkmasının ardından birçok kurum enflasyon hedeflerini revize etti. Türkiye'de özellikle Covid-19 döneminden sonra rekor seviyelerdeki enflasyon hem fiyatların çok hızlı artmasına hem de alım gücünün gerilemesine yol açtı. Deneyimli iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, alım gücündeki erime ve fiyatlardaki farklılaşmayı sosyal medya hesabından tek cümleyle anlattı.
TÜİK'in dün ocak ayı enflasyonunu beklentilerin bir hayli üzerinde yüzde 5 olarak açıklamasının yankıları sürüyor.
Uluslararası kurumların yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdiği verinin arından deneyimli iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez'den çarpıcı bir yorum geldi.
Yüksek enflasyon, dünün kirasıyla bugün aidat, dünün lokantada yemek parasıyla bugün vale ücreti ödemek demektir.— Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) February 4, 2025
Eğilmez, enflasyon nedeniyle değişen alım gücünü geçmiş ile bugün fiyatları arasında kıyaslayarak anlattı.
Deneyimli iktisatçı, X hesabından "Yüksek enflasyon, dünün kirasıyla bugün aidat, dünün lokantada yemek parasıyla bugün vale ücreti ödemek demektir" diye yazdı.