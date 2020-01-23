Ocak enflasyonuna dair ipuçları

23 Ocak 2020

Merkez Bankası, 16 Ocak'ta gerçekleştirdiği ve politika faizini 75 baz puan düşürdüğü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin özette, ocak ayı enflasyonuna dair notlar da paylaştı.

İşlenmemiş gıda enflasyonunun ocak ayında yavaşlayabileceğini aktaran TCMB, enerji grubu enflasyonunun ise belirgin artış gösterebileceğini paylaştı.

Merkez Bankası, öncü göstergelerin sebze fiyatlarında görülen belirgin artışlara rağmen, işlenmemiş gıda enflasyonunun Ocak ayında baz etkisiyle yavaşlayabileceği yönünde sinyal verdiğini bildirdi.

TCMB, enerji grubu yıllık enflasyonunun baz etkilerine bağlı olarak Ocak ayında da belirgin bir şekilde artacağının not edilmesi gerektiğine işaret etti.

MB, önümüzdeki dönemde hizmet fiyatları seyrinde asgari ücret gelişmelerine bağlı reel birim iş gücü maliyetleri, turizm talebi ve geçmiş enflasyona endeksleme davranışının etkili olacağının öngörüldüğünü paylaştı.

Enflasyon görünümü iyileşiyor

Merkez Bankası, parasal duruşun ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleneceğini bildirdi.

Enflasyon görünümünün iyileştiğini ve beklentilerindeki genele yayılan düzelmenin sürdüğünü belirten TCMB, "Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan TCMB, "Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir" dedi.

ZK düzenlemeleri kredi büyümesini destekliyor

PPK özetinde zorunlu karşılık düzenlemelerine de değinen TCMB, şu açıklamayı yaptı: "Zorunlu karşılıkların döngü karşıtı makro ihtiyati bir araç olarak daha esnek ve etkin kullanılması kredi büyümesini ve finansal istikrarı desteklemektedir. 9 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe konulan zorunlu karşılık uygulamasıyla kredi arzının tüketimden ziyade üretim odaklı sektörlere yönlendirilmesi, bu çerçevede üretim ve yatırımla ilişkisi kuvvetli olan uzun vadeli ticari krediler ile ithalatla ilişkisi zayıf olan uzun vadeli konut kredilerinin teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Önümüzdeki dönemde, bankacılık sektörü likidite ve sermaye yeterlilik oranlarındaki iyileşme ile birlikte faizlerdeki düşüşün ve zorunlu karşılıklara ilişkin düzenlemelerin kredi büyümesini desteklemeye devam edeceği öngörülmektedir."

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti