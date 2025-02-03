Ocak enflasyonunda tahminler 4’e yakın 5’ten uzak

Recep ERÇİN

TÜİK yeni yılın ilk enf­lasyon verisini bugün açıklayacak. Merkez Bankası’nın piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre ocak ayı tüketici enflasyonu yüzde 4,07 düzeyinde olacak. AA Fi­nans Enflasyon Beklenti An­keti'ne katılan ekonomistler ise, ocak ayında Tüketici Fi­yat Endeksi'nin (TÜFE) yüz­de 4,29 arttığını tahmin etti. Foreks Haber'in 19 ekonomist ile düzenlediği ankete göre de aylık medyan tahmin yüzde 4,33 olurken, ortalama tahmin yüzde 4,34 şeklinde hesaplan­dı. Bloomberg HT'nin enflas­yon anketine katılan 25 kuru­mun medyan tahmini yüzde 4,33 oldu.

İstanbul’un enflasyonu 5,27 puan düştü

Hafta sonu İstanbul’un enf­lasyonunu ölçmek üzere yeni bir indeks açıklayan İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre ocak ayında İstanbul’da tüketici fiyatları yüzde 5,16 oranında arttı. İTO’nun 2023 yılını baz aldığı yeni indeksi­nin adı İstanbul Tüketici Fi­yat İndeksi. Eski indeks ise ha­len açıklanmaya devam edi­yor ve bir yıl daha açıklanacak. 1995 yılını baz alan Ücretli­ler Geçinme İndeksi sonuçla­rına göre Ocak 2025’te İstan­bul’da aylık enflasyon yüzde 5,62 oldu. Büyük ayrışma ise yıllık bazda ortaya çıktı. İstan­bul Tüketici Fiyat İndeksi’ne göre Ocak 2025’te İstanbul’un enflasyonu yıllık yüzde 48,4 olurken, Ücretliler Geçinme İndeksi’ne göre bu oran yüzde 53,67 olarak ölçüldü.

TÜİK’e daha yakın sonuçlar ortaya çıktı

Cumartesi günü İTO’nun yeni indeksini ele alan habe­rimizde İstanbul’un enflasyo­nunun TÜİK’e yaklaşacağını vurguladık. İTO, iktisatçıların ve gazetecilerin talebi üzeri­ne yeni indeksin 2024 yılına ilişkin verilerini de paylaştı. TÜİK’in TÜFE’si ile İTO’nun eski ve yeni indeksinin 2024 sonuçlarını ay ay karşılaştır­dığımızda çıkan tabloya ba­kınca İstanbul’un enflasyo­nunun ücretliler geçinme in­deksine kıyasla TÜİK’e daha yakın sonuçlar verdiğini gö­rüyoruz.

Bu durum daha önce TÜİK ve İTO enflasyonu ara­sındaki açılan fark üzerinden yapılan TÜFE eleştirilerinin yeniden yorumlanmasını ge­rektirecek türden. Fiyatlama davranışlarının bozulduğu yüksek enflasyonist dönem­lerde hepsinin gayesi fiyat­ların artış hızını ölçmek olsa da endekslerin kapsamında­ki farklılık ne kadar fazla ise istatistiki sonuçlar da o kadar farklılaşabiliyor. İktisat cami­ası İTO’nun yeni indeksi ile bunu bir kere daha gözlemle­miş oldu.

"Markette 41 ürünün 23'ünde fiyat artışı oldu"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocak ayında markette takip edilen 41 ürünün 23'ünün fiyatının arttığını, 18'inin ise düştüğünü bildirdi. Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 597,4 ile limonda görüldüğünü ifade etti.

Markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 14,9 ile kuru fasulye olduğunu bildiren Bayraktar, "Kuru fasulyedeki fiyat artışını yüzde 12 ile kırmızı mercimek, yüzde 10,7 ile sivri biber, yüzde 10,7 ile kuru kayısı izledi. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 26,8 ile patlıcan oldu. Patlıcandaki fiyat düşüşünü yüzde 23 ile karnabahar, yüzde 20,3 ile marul, yüzde 17,1 ile havuç takip etti" dedi.

Üreticide portakal zamlandı

Ocak ayında üreticide 33 ürünün 12'sinde fiyat artışı, 14'ünde fiyat düşüşü görüldüğünü 7 üründe ise fiyatın değişmediğini bildiren Bayraktar, "Üreticide en fazla fiyat düşüşü yüzde 46,8 ile karnabaharda görüldü. Karnabahardaki fiyat düşüşünü yüzde 45,4 ile limon ve yüzde 29,5 ile patlıcan, yüzde 28,1 ile mandalina izledi. Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 25,8 ile portakalda görüldü. Portakaldaki fiyat artışını yüzde 22,7 ile havuç, yüzde 15,5 ile maydanoz, yüzde 13,2 sivri biber takip etti." bilgisini paylaştı.

Antalya halleri yıla bereketli fakat zamlı başladı

Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri açıklandı. An­talya Ticaret Borsası’nın yaptığı çalışmaya göre ocak ayı endeks­leri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 19.28, sebzede yüzde 13.08 artarken, meyvede yüzde 4.56 azaldı. Bu­nun fiyatlara yansıması ise şöyle oldu: Domateste fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,35 ora­nında, sebze fiyat endeksi yüzde 4,81 oranında ve meyve fiyat en­deksi yüzde 3,13 oranında arttı.

Domateste yıllık fıyat artışı yüzde 50.6

Ocak ayında domates fiyat endek­si yıllık bazda yüzde 50.60 arttı. Miktardaki yüzde 12.65’lik artışa rağmen bu yükseliş gerçekleşti. Sebze fiyat endeksinde yıllık yüz­de 58.68 artarken, sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 28.12’lik düşüşü, fiyat endeksi artışını et­kiledi. Meyve fiyat endeksi yıllık, yüzde 38.63 artarken, meyvenin yıllık işlem miktarındaki yüzde 34.70’lik düşüşü, fiyat endeksi artışında etkili oldu. Ocak ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 7 yılın miktarda rekor artışı ve fi­yatta ise ortalama altı düşük artışı olarak tabloya yansıdı.