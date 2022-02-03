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Ocakta en çok elektriğin fiyatı arttı

Tüketici fiyatları bazında 2022 yılı Ocak ayında en fazla fiyat artışı yüzde 69,97 ile elektrikte, en çok fiyat düşüşü ise yüzde 8,19 ile çocuk kazağında yaşandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2022 yılı Ocak ayında, en fazla fiyat artışı yüzde 69,97 ile elektrikte, en çok fiyat düşüşü ise yüzde 8,19 ile de çocuk kazağında yaşandı.

Elektrik ücretindeki fiyat artışını yüzde 54,74 ile patlıcan, yüzde 54,27 ile dolmalık biber, yüzde 45,81 ile salatalık izledi.

Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 41,99 ile kabak, yüzde 37,74 ile puding, yüzde 37,57 ile sürücü eğitim kurs ücreti, yüzde 36,33 ile bira, yüzde 35,56 ile rakı, yüzde 32,94 ile domates ve yüzde 32,12 ile metro ücreti yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,19 ile çocuk kazağında oldu. Bunu yüzde 7,69 ile portakal, yüzde 7,28 ile kadın hırkası, yüzde 7,1 ile erkek kazağı, yüzde 6,65 ile kadın pardösüsü takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ocakta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle: 

Elektrik Ücreti

69,97

Patlıcan

54,74

Dolmalık Biber

54,27

Salatalık

45,81

Kabak

41,99

Hazır Pakette Toz Tatlılar (Puding)

37,74

Sürücü Eğitim Kurs Ücreti

37,57

Bira

36,33

Rakı

35,56

Domates

32,94

Metro Ücreti

32,12

Motorin

29,64

Benzin

26,96

Roka

26,86

Otoban Geçiş Ücreti

25,26

Kaşar Peyniri

25,00

Taksi Ücreti

24,69

Mercimek

24,45

Belediye Otobüs Ücreti

24,41

Mandalina

24,40

Ocakta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Bot (Erkek için)

-0,36

Mücevher (Altın)

-0,44

Bot (Kadın için)

-1,06

Kaban (Erkek için)

-1,47

Pijama (Kadın için)

-2,29

Eşofman (Çocuk için)

-2,65

Gömlek (Erkek için)

-2,89

Pijama (Çocuk için)

-3,30

Erkek Mont

-3,81

Kaban (Kadın için)

-4,49

Etek

-4,96

Gömlek (Çocuk için)

-5,19

Sweatshirt (Çocuk için)

-5,23

Sweatshirt (Erkek için)

-5,37

Elbise (Kadın için)

-6,59

Pardösü (Kadın için)

-6,65

Kazak (Erkek için)

-7,10

Hırka (Kadın için)

-7,28

Portakal

-7,69

Kazak (Çocuk için)

-8,19

 

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