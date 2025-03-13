Ocak'ta ticari süt üretimi yükseldi, içme sütü ve peynirde düşüş var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına yönelik Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Ticari süt işletmelerince Ocak 2025’te toplanan inek sütü miktarı, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,3 artarak 941 bin 377 tona ulaştı. Ancak, Aralık 2024’te 947 bin 109 ton olan inek sütü miktarı, Ocak ayında yüzde 0,6 oranında düşüş gösterdi.

Üretim verilerine bakıldığında, Ocak ayında inek peyniri üretimi yıllık bazda yüzde 1,1 geriledi. Ayran ve kefir üretimi ise yüzde 5,1 oranında artış gösterdi. Yoğurt üretimi yüzde 2,7 yükselirken, içme sütü üretimi yüzde 2,0 düştü. Aynı dönemde tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 2,3 oranında arttı.

Aylık bazda değerlendirmeye göre, Aralık 2024’te 144 bin 891 ton olan içme sütü üretimi Ocak ayında yüzde 4,0 artarak 150 bin 681 tona ulaştı. İçme sütü üretimindeki bu yükseliş, süt tüketiminin mevsimsel eğilimler doğrultusunda artmasından kaynaklanmış olabilir.