Oda, birlik ve dernek başkanları: Ankara ile köprüyü sağlam kurmalıyız
Sahur programında bir araya gelen oda, birlik ve dernek başkanları STK’ların görevinin tepkisel söylemlerden ziyade karar alıcıları etkilemek olduğu söyledi. Başkanlar, Ankara ile köprülerin sağlam kurulmasının önemine işaret etti.
Türk iş dünyasının temsilcileri, “İş Dünyasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi” konulu sahur programında bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili ve eski Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’ın onur konuğu olarak yer aldığı geleneksel sahur programında konuşan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, “Bizim asıl görevimiz lobi yapmak. Karar alıcıları etkilemek. Siyaset, bürokrasi ve toplumu etkilemek. Gerek TOBB’a bağlı odalar gerekse TİM’e bağlı birlikler kamunun tüzük gücüyle oluşmuş yapılar. Bu kurumlara üye olmadan hayat sürme şansımız yok. Son yıllarda sektörel derneklerimizin elde ettiği başarılardan dolayı başkanlarımızı kutluyorum. İki yapının da ortak amacı lobi yapmak ve köprü olmak. Ankara ile köprüyü sağlam kurmalıyız. Köprüyü kaybedersek mesafe açılır. Köprüyü kaybedenlerin sadece tepkiyle kalıp lobi yapma gücünü kaybettiklerini gördük. Bizler karar değiştirici yapılar değiliz” dedi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de, kanunla kurulmuş STK’lara yönelik son dönemdeki eleştirilere gönderme yaparak, “Kurumlarımız devletin en üst düzey denetleme organı tarafından denetleniyor” ifadelerini kullandı.
“Süresi geldiğinde devretmeyi bilmeliyiz”
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu ise, “Bulunduğumuz makamlar, taşıdığımız sorumluluklar bize emanet. Bu emaneti layıkıyla taşıyıp bizden sonrakilere devretmemiz gerekiyor. Bu makamlar gelip geçici. Süresi geldiği zaman devretmeyi bilmeli. Biz de TİM ve birliklerde iki dönem sınırı var. Bunun diğer örgütlerde de olması lazım” ifadelerini kullandı.
TİM 4. Dönem Başkanı İsmail Gülle, “Geç çözümün çözüm olmaktan çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Siyasetle, STK’lar kolkola çalışmak zorundalar. Siyasi diplomasi ile ticari diplomasi sorunları birlikte çözebiliyor” derken, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, “STK’lar, iş dünyamızın sorunlarını otoriteye anlatmanın yanında piyasada iç gözetim noktasında işlev görüyor” yorumu yaptı.
“Karar vericiler arasında olmamız lazım”
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, “Kuluçka merkezleri ihracatçılara yol gösteriyor. Karar vericiler arasında olmak lazım. Dünyadaki trendleri ülkemize taşımak için birlikte olmak çok önemli. Aynı işi yapan rakip firmaların birlikte çalışması dinamizm getiriyor. İş insanlarımızın karar vericiler arasında olması lazım. Bu olmayınca alınan bazı kararlarla ilgili serzenişler oluyor” ifadelerini kullandı. GEBKİM İhtisas OSB Başkanı ve İKMİB başkan adayı Vefa İbrahim Aracı, “Dilde, fikirde, işte birlik sözünden hareketle sivil toplum kuruluşu sayesinde bugünkü OSB yapıları var olabiliyor. Türkiye’de STK’lar çok fazla deniyor ama buna katılmıyorum” dedi.
Sahur sohbetinde Mustafa Elitaş’ın, iş dünyasınca sık sık eleştirilen EYT düzenlemesine yönelik zamanında STK başkanlarının ses çıkarmadığı eleştirisine İSO Başkanı Erdal Bahçıvan itiraz etti. Bu eleştiriye katılmadığını dile getiren Bahçıvan, dönemin çalışma bakanına konuyu anlattıklarını ancak kendilerine sunulan hesabın sonradan yanlış çıktığını söyledi. Bahçıvan, “Deprem oldu binlerce insan enkaz altında iken mecliste ilk toplantıda EYT yasalaştı. En azından bu ertelenebilirdi. Biz o dönem üzerimize düşeni yaptık” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Elitaş, “5 milyonun istedi çıkardık. O gün yanlış yaptınız diyeni ben duymadım. O günün şartlarında bu kanun doğruydu” yanıtını verdi.
“Sorumluluğu kendimizde arayalım”
ZÜCDER Başkanı Burak Önder, “Türkiye’de 850 kişiye bir STK düşerken Fransa’da bu 50’dir. Kendi geleceğimiz ve ülkemizin geleceği için iş dünyası STK’larına ihtiyacımız var. Manipülasyonlara kapılmadan çalışmalıyız. Elbette eleştiriler olacak. Sorumluluğu kendimizde aramalıyız” derken ev sahiplerinden EVSİD Başkanı Talha Özger de, “Birlik ve beraberliği sağlarsak üzerinden kalkamayacağız hiçbir zorluk olmadığını düşünüyorum. Taşın altına elimizi değil gövdemizi koyuyoruz" diye konuştu. EVSİD Başkan Vekili Oğuzhan Durmuş ise şunları kaydetti: "Ortak aklın ve istişarenin olduğu her yerde başarı vardır. Güçlü toplumlar aynı masa etrafında buluşabilen toplumlardır."
"Taleplerinizle ilgili düzenlemeler yapılırken sesiniz çıkmıyor"
Kendisinin 30 yıl iş dünyasında ve STK’larda, 20 yıl da siyasette görev yapmakta olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, “STK’lar içindeki yarış ve rekabet çok önemli. Türk tarihi, ahilik ile STK’ların öncülüğünü yapan bir toplum. Görevini hakkıyla yerine getirebildiği takdirde STK’lar çok önemli kurum ve kuruluşlar. STK’lar görevlerini hakkıyla yerine getirmezse kağıt üstünde kalıyor” dedi. STK’ların sorunları dile getirirken takınması gereken tutuma ilişkin yorumlar yapan Elitaş, şunları söyledi: “Futbol takımları başarısız olduğunda bir grup çıkar yönetim istifa der. Başkanların yeri yönetim istifa demek yeri değil. 40 yıl önceki sektör ile bugün gelinen nokta çok önemli. Yaptığımız faaliyetlerle bir eşik atladık. Yeniden bir eşik atlamak için beyin fırtınası yapmalıyız. Onu da sizlerle yapacağız. Toplum tarafından kabul edilmeyen kanun, kanun değildir. Toplumun genelini etkileyen konularda STK’ların mutlaka görüşlerini aldık. Kanunların yapımı parlamentodaki vekillerin istekleri doğrultusunda değil, toplumun istekleri doğrultusunda olmalı. Mesela enerji ile ilgili bir kanun yapılırken birkaç dernek başlarına yaprak takıyorlar istemeyiz diyorlar ama oda, birlik ve borsalar buna karşı çıkmıyor, seslerini çıkarmıyor. Çok önemli bir kanun çıkarıyoruz. Karşı çıkanlara karşı bir ses gelmiyor. Özel istihdam büroları yasası bu yüzden veto edildi. Sizin talebinizle ilgili yaptığımız bir düzenleme sonucu yönetim istifa denirken STK’lar oradaki azınlığa karşı ‘ne yapıyorsunuz durun’ deme yetisine sahip olmalı.”