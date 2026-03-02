Oda, birlik ve dernek başkanları: Ankara ile köprüyü sağlam kurmalıyız

Türk iş dünyasının temsil­cileri, “İş Dünyasında Si­vil Toplum Kuruluşlarının Önemi” konulu sahur programın­da bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili ve eski Ekonomi Ba­kanı Mustafa Elitaş’ın onur konu­ğu olarak yer aldığı geleneksel sa­hur programında konuşan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, “Bizim asıl görevimiz lo­bi yapmak. Karar alıcıları etkile­mek. Siyaset, bürokrasi ve toplu­mu etkilemek. Gerek TOBB’a bağlı odalar gerekse TİM’e bağlı birlikler kamunun tüzük gücüyle oluşmuş yapılar. Bu kurumlara üye olmadan hayat sürme şansımız yok. Son yıl­larda sektörel derneklerimizin elde ettiği başarılardan dolayı başkan­larımızı kutluyorum. İki yapının da ortak amacı lobi yapmak ve köprü olmak. Ankara ile köprüyü sağlam kurmalıyız. Köprüyü kaybeder­sek mesafe açılır. Köprüyü kaybe­denlerin sadece tepkiyle kalıp lobi yapma gücünü kaybettiklerini gör­dük. Bizler karar değiştirici yapı­lar değiliz” dedi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avda­giç de, kanunla kurulmuş STK’lara yönelik son dönemdeki eleştirilere gönderme yaparak, “Kurumlarımız devletin en üst düzey denetleme or­ganı tarafından denetleniyor” ifa­delerini kullandı.

“Süresi geldiğinde devretmeyi bilmeliyiz”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhra­catçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu ise, “Bulunduğu­muz makamlar, taşıdığımız sorum­luluklar bize emanet. Bu emaneti layıkıyla taşıyıp bizden sonrakile­re devretmemiz gerekiyor. Bu ma­kamlar gelip geçici. Süresi geldiği zaman devretmeyi bilmeli. Biz de TİM ve birliklerde iki dönem sınırı var. Bunun diğer örgütlerde de ol­ması lazım” ifadelerini kullandı.

TİM 4. Dönem Başkanı İsma­il Gülle, “Geç çözümün çözüm ol­maktan çıktığı bir dönemden geçi­yoruz. Siyasetle, STK’lar kolkola çalışmak zorundalar. Siyasi diplo­masi ile ticari diplomasi sorunla­rı birlikte çözebiliyor” derken, İs­tanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı­ları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, “STK’lar, iş dünyamızın so­runlarını otoriteye anlatmanın ya­nında piyasada iç gözetim nokta­sında işlev görüyor” yorumu yaptı.

“Karar vericiler arasında olmamız lazım”

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Baş­kanı Adil Pelister, “Kuluçka mer­kezleri ihracatçılara yol gösteriyor. Karar vericiler arasında olmak la­zım. Dünyadaki trendleri ülkemi­ze taşımak için birlikte olmak çok önemli. Aynı işi yapan rakip firma­ların birlikte çalışması dinamizm getiriyor. İş insanlarımızın karar vericiler arasında olması lazım. Bu olmayınca alınan bazı kararlarla ilgili serzenişler oluyor” ifadeleri­ni kullandı. GEBKİM İhtisas OSB Başkanı ve İKMİB başkan adayı Ve­fa İbrahim Aracı, “Dilde, fikirde, iş­te birlik sözünden hareketle sivil toplum kuruluşu sayesinde bugün­kü OSB yapıları var olabiliyor. Tür­kiye’de STK’lar çok fazla deniyor ama buna katılmıyorum” dedi.

Sahur sohbetinde Mustafa Eli­taş’ın, iş dünyasınca sık sık eleştiri­len EYT düzenlemesine yönelik za­manında STK başkanlarının ses çı­karmadığı eleştirisine İSO Başkanı Erdal Bahçıvan itiraz etti. Bu eleşti­riye katılmadığını dile getiren Bah­çıvan, dönemin çalışma bakanına konuyu anlattıklarını ancak ken­dilerine sunulan hesabın sonradan yanlış çıktığını söyledi. Bahçıvan, “Deprem oldu binlerce insan enkaz altında iken mecliste ilk toplantıda EYT yasalaştı. En azından bu erte­lenebilirdi. Biz o dönem üzerimize düşeni yaptık” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Elitaş, “5 milyonun istedi çıkardık. O gün yanlış yaptı­nız diyeni ben duymadım. O günün şartlarında bu kanun doğruydu” ya­nıtını verdi.

“Sorumluluğu kendimizde arayalım”

ZÜCDER Başkanı Burak Önder, “Türkiye’de 850 kişiye bir STK düşerken Fransa’da bu 50’dir. Kendi geleceğimiz ve ülkemizin geleceği için iş dünyası STK’larına ihtiyacımız var. Manipülasyonlara kapılmadan çalışmalıyız. Elbette eleştiriler olacak. Sorumluluğu kendimizde aramalıyız” derken ev sahiplerinden EVSİD Başkanı Talha Özger de, “Birlik ve beraberliği sağlarsak üzerinden kalkamayacağız hiçbir zorluk olmadığını düşünüyorum. Taşın altına elimizi değil gövdemizi koyuyoruz" diye konuştu. EVSİD Başkan Vekili Oğuzhan Durmuş ise şunları kaydetti: "Ortak aklın ve istişarenin olduğu her yerde başarı vardır. Güçlü toplumlar aynı masa etrafında buluşabilen toplumlardır."

"Taleplerinizle ilgili düzenlemeler yapılırken sesiniz çıkmıyor"

Kendisinin 30 yıl iş dünyasında ve STK’larda, 20 yıl da siyasette görev yapmakta olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, “STK’lar içindeki yarış ve rekabet çok önemli. Türk tarihi, ahilik ile STK’ların öncülüğünü yapan bir toplum. Görevini hakkıyla yerine getirebildiği takdirde STK’lar çok önemli kurum ve kuruluşlar. STK’lar görevlerini hakkıyla yerine getirmezse kağıt üstünde kalıyor” dedi. STK’ların sorunları dile getirirken takınması gereken tutuma ilişkin yorumlar yapan Elitaş, şunları söyledi: “Futbol takımları başarısız olduğunda bir grup çıkar yönetim istifa der. Başkanların yeri yönetim istifa demek yeri değil. 40 yıl önceki sektör ile bugün gelinen nokta çok önemli. Yaptığımız faaliyetlerle bir eşik atladık. Yeniden bir eşik atlamak için beyin fırtınası yapmalıyız. Onu da sizlerle yapacağız. Toplum tarafından kabul edilmeyen kanun, kanun değildir. Toplumun genelini etkileyen konularda STK’ların mutlaka görüşlerini aldık. Kanunların yapımı parlamentodaki vekillerin istekleri doğrultusunda değil, toplumun istekleri doğrultusunda olmalı. Mesela enerji ile ilgili bir kanun yapılırken birkaç dernek başlarına yaprak takıyorlar istemeyiz diyorlar ama oda, birlik ve borsalar buna karşı çıkmıyor, seslerini çıkarmıyor. Çok önemli bir kanun çıkarıyoruz. Karşı çıkanlara karşı bir ses gelmiyor. Özel istihdam büroları yasası bu yüzden veto edildi. Sizin talebinizle ilgili yaptığımız bir düzenleme sonucu yönetim istifa denirken STK’lar oradaki azınlığa karşı ‘ne yapıyorsunuz durun’ deme yetisine sahip olmalı.”