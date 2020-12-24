Oda ve borsa alacaklarında 2021 sonuna kadar icra işlemleri durdurulacak

Yapılandırma kapsamında olan oda ve borsa alacaklarında 3I Aralık 2021 tarihine icra takip işlemleri durdurulacak.

Türkiye Çevre Ajansı Kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri sırasında tüm partilerin ortak imzasıyla verilen ve kabul edilen önerge ile TOBB Kanununa geçici bir madde eklendi. Kasım ayında yürürlüğe giren 7256 Sayılı yapılandırma kanunundaki üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asılları ile Sigortacılık Kanunu uyarınca TOBB’a ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarına ilişkin alacaklar bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31 Aralık 2021’e kadar derdest olan icra ve iflas takipleri duracak, taraf ve takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra ve infaz edilmeyecek, yeni icra ve iflas takipleri yapılmayacak, zamanaşımı süreleri ile takip hukukuna ilişkin süreler duracak, bu süreler durma süresinin sona erdiği günden itibaren işlemeye başlayacak. Durma süresinin başladığı tarih itibariyle, bitimine 15 gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 30gün uzatılmış sayılacak.

Vakıf taşınmazlarında kira artışı yapılmayacak

Kanun teklifine eklenen diğer yeni bir maddeyle Kovid-19 salgını nedeniyle mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazlardan yapım, onarım veya restorasyon karşılığı uzun süreli kiralananlar dışında kalanların kira dönemi kısmen veya tamamen 2021 yılını kapsayan kira sözleşmelerinde, bu kira dönemi için kira artışı yapılmayacak.

Yine iktidar ve muhalefet partilerinin ortak imzasıyla; köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde çeşitli nedenlerle bina yapmayanlara veya taksitlerini ödemeyen hak sahipleri ile 31 Aralık 2020 tarihinden önce süreleri dolacak hak sahiplerine binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 31 Aralık 2024 tarihine kadar ek süre verildi.