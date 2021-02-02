ODD: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 60 büyüdü

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, satışların en zayıf olduğu ay olan ocakta geçen yıla göre yüzde 60.3 artışla 43 bin 728 adede çıktı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre; otomobil satışları yüzde 60.6 artışla 35 bin 358 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 59.2 artışla 8 bin 370 adet olarak gerçekleşti.

Koronavirüs salgınının talepte yarattığı daralmanın ardından düşen kredi faizleriyle geçen yıl temmuz ayında toparlanan satışlardaki büyüme eğilimi böylece ocakta devam etmiş oldu.

Ocak ayı satışları 10 yıllık ortalamanın yüzde 35.8 üzerinde gerçekleşti. Satışlar toparlanmanın başladığı temmuz ayından bu yana aralık hariç her ay 10 yıllık ortalamaların üzerinde gerçekleşti.

Distribütörlerin pazar paylarına bakıldığında VW ve Skoda dahil yedi markanın distribütörü Doğuş Otomotiv'in pazar payı bir önceki aya göre 6.9 puan artışla yüzde 19.2, PSA Türkiye'nin payı 2.6 puan artışla yüzde 14.9 oldu.

Renault'nun payı 4.6 puan düşüşle yüzde 13.9, Ford Otosan'ınki 4.1 puan düşüşle yüzde 9.6, Tofaş'ın payı ise 6.4 puan düşüşle yüzde 12.1 olarak gerçekleşti.