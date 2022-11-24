ODD: ÖTV matrah güncellemesi çok yerinde bir karar

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, yazılı açıklamasında, binek otolar ÖTV matrah güncellemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı

Matrah güncellemesinin beklenenden daha erken yapılmasını olumlu karşıladıklarını dile getiren Bozkurt, "Birkaç gün önce matrah güncellemelerinin 1 Aralık tarihinde yapılacağı yönünde yapılan haberler sebebiyle, müşteriler beklemeye girmiş ve satışlar durma seviyesine gelmişti. Matrah güncellemesinin daha erkenden yapılarak, beklentide kalan müşteriler ve sektör açısından bugün açıklanmış olması çok yerinde bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

Bununla beraber, en son Ağustos 2021 tarihinde yapılan bir önceki matrah güncellemesinden önce yaklaşık 50 farklı modelin yüzde 80’lik dilimin altında kaldığını anımsatan Bozkurt, şunları kaydetti:

"O tarihten itibaren döviz kurunda yaklaşık yüzde 90 bir artış olması, buna ilaveten dünya genelindeki enflasyon sebebiyle üretim fiyatlarındaki artışların da maliyetlere yansıması ile, uzun zamandır neredeyse tüm modellerin en yüksek dilim olan yüzde 80’lik dilime giriyor olması, matrahlarda acil bir güncelleme beklentisine yol açmıştı. Bugün yapılan matrah güncellemesine göre, birkaç model dışında alt vergi dilimine düşen araç olmadığı görülmektedir. Yapılan matrah güncellemesinin müşterilerin ve sektörün beklentisinin gerisinde kaldığı görülmektedir."