Odeabank, ihracatçıya 4.3 milyar lira destek verdi

27 Temmuz 2020

Pademinin etkisi altında geçirilen 2020 yılının 4 aylık döneminde Odeabank, dış ticaret işlemlerinde aracılık etmek için yaklaşık 1,5 milyar TL gayri nakdi, dış ticaret finansmanı ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı için de 2,8 milyar TL nakit kredi kullanımı olmak üzere müşterilerine toplamda yaklaşık 4,3 milyar TL kredi kullandırdı.

Odeabank, COVID-19 salgını sürecinde dijital platform üzerinden gerçekleştirdiği Dış Ticaret Buluşmaları ile Mart ayından bu yana Türkiye’nin 14 farklı şehrinde faaliyet gösteren 500’ün üzerinde iş insanı ve ihracatçıyla bir araya geldi. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Gaziantep, Konya, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Bursa, Antalya, Adana, Mersin ve Denizlili iş insanları ile dijital platform üzerinden gerçekleştirdiği Dış Ticaret Buluşmalarında, COVID-19 döneminde dış pazarlara daha kolay erişim ilgili bilgi paylaşımı yapıldı.

“Hedef, ihracat pazar payımızı yüzde 50 arttırmak”

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Odeabank Genel Müdür Vekili ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Avcı, Dış Ticaret Buluşmaları ile hedeflerinin ihracat pazar paylarını yüzde 50 artırmak olduğunu söyledi.

Odeabank olarak, COVID -19 salgınının Türkiye’de de etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte her hafta dijital platform üzerinden sanayici ve iş insanları ile buluştuklarını anlatan Avcı, “Internet üzerinden gerçekleştirdiğimiz toplantılar ile Türkiye’nin 14 şehrinde faaliyet gösteren 500’ün üzerinde ihracatçı müşterimiz ve iş insanımız ile buluştuk. Pandemi sürecinde dünyadaki küresel ekonomik gelişmeleri kendileri ile paylaştık. Odeabank olarak hedefimiz ihracat hacmimizi en az yüzde 50 arttırarak Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak hamleleri yapmak olacaktır. Türkiye’nin 2020 yılına yönelik 190 milyar dolarlık ihracat hedefi kapsamında, kademeli olarak pazar payımızı hedeflediğimiz seviyeye çekmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin öncelikleri ve bankamızın stratejileriyle de uyumlu olarak dış ticaretin finansmanına katkı sağlayarak ticari kredilerde büyümeye odaklanmış durumdayız. Türkiye’nin, özellikle Ortadoğu ve Kuzey/Orta Afrika bölgesine yaptığı dış ticaret hacim büyümesine katkı veren önemli bir dış ticaret bankası olmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

30 ülkede 100 banka ile aktif iş birliği içinde

Pandemi sürecinde ihracat yapan firmalar için finansal desteğin daha da önemli hale geldiğini belirten vurgulayan Yalçın Avcı, Odeabank olarak nakit yönetimi, dış ticaret ve ödeme sistemlerinde yarattığımız hızlı çözümlerle iddialı olduklarını söyledi.

Ortadoğu, Asya ve Kuzey Afrika Bölgesi’nin Odeabank’ın stratejik dış ticaret genişleme hedefleri içinde yer aldığını açıklayan Avcı, şunları kaydetti:

“Bu da bizi yerel rekabetten ayıran en büyük faktörlerden biri. Bu bölge ile yapılan ticarette, bölge firmalarını ve çalışma tarzlarını bilen bir banka ile çalışmak Odeabank müşterileri için birçok avantajı beraberinde getiriyor. Afrika’da ve Asya’ya kadar her geçen gün genişleyen güçlü bir muhabir banka ağımız bulunuyor. Toplam 30 ülkede 100 banka ile aktif iş birliği içindeyiz. Türkiye ihracatının yüzde 80’ini kapsayan şube ağımızla ve şubelerimizdeki deneyimli dış ticaret bölge temsilcilerimizle operasyonel anlamda geniş konfor alanları yaratmayı hedefliyoruz. Gerek merkez bankamızın ihracatçılarımız için kullanıma sunduğu reeskont kredileri, gerek ihracatın finansmanına yönelik kredilerle, özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesine yapılan ihracattaki etkinliğimizle Türk ihracatçısına önümüzde günlerde de rahat nefes aldırmak için çalışıyoruz. Bu nedenle Bankamızla henüz yolu kesişmemiş firma ve iş insanlarımızın ayrıcalıklı hizmetlerimizden faydalanmak üzere bizlere ulaşması, Odeabank için çok değerli.”