Ödeme şirketi Block'ta toplu işten çıkarma
Twitter'ın yaratıcısı Jack Dorsey'nin ödeme ve finansal teknoloji şirketi Block'un, yıllık performans değerlendirmeleri sırasında iş gücünü yüzde 10 azaltmayı değerlendirdiği öğrenildi.
Ödeme altyapısını Bitcoin ile birleştirerek hem işletmeler hem yatırımcılar için kriptoyu günlük para pirimi olarak kullanmayı kolaylaştıran Block, süregelen ekonomik belirsizlik ve ödeme sektöründeki yoğunlaşan rekabet nedeniyle üçüncü çeyrek karına ilişkin Wall Street tahminlerini karşılayamadı.
Şirketin küçük ve orta ölçekli işletmelere ödeme çözümleri sunan Square segmentindeki büyüme, üçüncü çeyrekte yüzde 9'a gerilerken gözler 26 Şubat'ta açıklanacak dördüncü çeyrek gelirlerine çevrildi.
En az 500 kişi işsiz kalacak
Hali hazırda 5 binden fazla çalışanı bulunan şirketin yüzde 10'luk küçülme planı en az 500 kişinin işsiz kalacağı anlamına geliyor.