Ödeme ve e-para sektörü büyümeye odaklandı

Ödeme ve elektronik para sektörü doğası gereği çok dinamik ve sürekli ken­disini yenileyen bir yapıya sahip. Türkiye Ödeme ve Elektronik Pa­ra Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Başkanı Ufuk Bilgetekin, “Sektö­rümüz yeniliğe açık ve sorunlara anında yanıt verebilen yapısı se­bebiyle sürekli bir değişim ve ge­lişim yaşıyor. Yarının yanıtlarını bugünün sorunlarından çıkartı­yor ve son kullanıcıya sunuyor. Bu dinamik sektörün bel ke­miğini de üyeleriyle birlikte TÖDEB oluşturuyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin yayımladığı 2024 Mart dönemine ilişkin “Türkiye Fin­tek Görünümü Raporuna” gö­re, Türkiye’de toplam 834 fintek şirketinden 708 adedi aktif du­rumda. Elektronik para ve ödeme hizmetleri, fintek alt alanları içe­risinde en çok büyüme gösteren alanlardan bir tanesi. 2024 yılı haziran ayı itibarıyla, 57’si elekt­ronik para kuruluşu, 25’i ödeme kuruluşu olmak üzere toplam 82 ödeme ve elektronik para kuru­luşu bulunuyor. Son iki yılda sek­töre 26 yeni kuruluş katılmış du­rumda.

2023 yılı birçok il­ki hayata geçirdiğimiz bir yıl oldu: Sektördeki ye­nilikleri ve düzenlemeleri yakın­dan takip ettiğimiz; üyelerimize en iyi hizmeti sunmak için çalış­malarımıza devam ettiğimiz bir yıl oldu. Sektöre bakarsak da geç­tiğimiz yıl, dijitalleşmenin hız kazandığı ve yeni teknolojilerin hızla benimsendiği bir dönem oldu.

Özellikle, uzaktan kimlik tespiti ve dijital cüzdan çözüm­leri gibi yenilikler, sektörde bü­yük bir etki yarattı. Bu etkilerin yansımalarını ve getirilerini gün be gün hayatımızda görüyoruz. 2023 aynı zamanda dijital dönü­şümün hızlandığı ve artık haya­tımızın tamamen dijitale döne­ceğinin de tescillendiği bir sene oldu. Dijital dönüşümden, yal­nızca dijital teknolojilerin bir uy­gulama olarak üretilmesinin ve kullanılmasının ötesinde bir du­rumu anlamalıyız.

İş süreçlerin­de yapının, sistemin ve süreçleri oluşturan bileşenlerin tümünün değişimini, dijitalleşmesini an­lamalıyız. Genç olarak nitelen­direbileceğimiz bu sektör, eko­nominin bütünü içinde likidite yönetiminin ve parasal aktarım mekanizmasının işleyiş ve yapı­sını değiştiren en önemli dijital ve kurumsal yenilik ve dönüşüm olarak değerlendirilebilir. Fintek başlı başına bir dönüşümün kav­ramsallaşmış halidir.

Dijital dönüşüm sü­recek: 2024 yılına girerken, sektördeki dijital dönüşümün devam ettiğini gördük. Bu süreç artık bir engel tanımadan devam edecek. Devam ettikçe de ödeme ve elektronik para kuruluşlarının rolü daha da kritik hale gelecek. Özellikle, nakitsiz toplum hede­fi, sektördeki en önemli gündem maddelerinden biri olarak karşı­mızda duruyor.

Üyelerimizin bu hedef doğrultusunda çalışmala­rı hem sektörel gelişim hem de kullanıcı memnuniyeti açısın­dan büyük önem taşıyor. Net bir şekilde söyleyebilirim ki, uyum sağlama ve kendilerini yenile­me kapasitesini düşündüğümüz­de toplumumuz nakitsiz bir hale geldiğinde bu değişimde baş ro­lü TÖDEB üyeleri oynayacak. Fi­nansal teknolojiler alanında her türlü yeniliğin ya yaratıcısı ya da en iyi uygulayıcısı TÖDEB üyele­ri olacaktır. Dünümüz, geleceği­mizi bize böyle gösteriyor.

Bu genel amaç doğrultusunda 2024 yılı için belirlediğimiz stra­tejiler arasında, sektördeki diji­talleş­menin hızlandı­rılması, yenilik­çi ödeme çözümlerinin gelişti­rilmesi ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi yönünde çalışma­lar yapmak yer alıyor. Özellikle, TR karekod gibi projelerin yay­gınlaştırılması ve kart bağımlı­lığının azaltılması, sektördeki önemli adımlardan biri olacak. Ayrıca, servis modeli bankacı­lığı ile arayüz sağlayıcısı olarak üyelerimizin, bankalarla iş birli­ği yaparak yeni ürün ve hizmetler sunmaları teşvik edilecek.

Ekonomiye önemli katkılar sağlıyoruz: Ödeme ve elektronik para

sektö­rü, Türkiye ekonomisine önem­li katkılar sağlamaktadır. Sektör büyüdükçe bu katkı da katlana­rak artmaktadır. Üyelerimizin sunduğu yenilikçi çözümler ve hizmetler sayesinde, ticaret hac­mi artmakta ve ekonomik bü­yüme desteklenmektedir. Üye­lerimiz sektörel büyümeyi des­tekleyecek projeler ve yatırım­lar ger­çekleş­tirmeye devam edecek­ler. Özellik­le, dijital ödeme sistemlerinin yaygın­laşması ve e-ticaretin büyüme­si, ekonomimize olumlu etkiler sağlayacaktır.

Pandemi ile orta­ya çıkan ve artık hayatımızın ay­rılmaz parçası olan tüm ticari fa­aliyetlerin arka planında artık üyelerimiz yer almakta. E-tica­ret sektöründeki büyüme, öde­me sistemlerindeki gelişmeler­le desteklenecek. Birbirini besle­yen bu iki sektör ile ekonomimiz güvenli şekilde büyüyecek. Üye­lerimizin sunduğu güvenli ve hızlı ödeme çözümleri, e-ticaret işlemlerini kolaylaştırarak, ti­caret hacminin artmasına katkı sağlayacak. Ayrıca, dijital cüzdan çözümleri ve mobil ödeme sis­temleri, kullanıcıların finansal işlemlerini daha verimli bir şekil­de gerçekleştirmelerini sağlaya­cak.