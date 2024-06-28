Ödeme ve e-para sektörü büyümeye odaklandı
Fintek sektöründe en hızlı büyüyen alanlardan biri olan elektronik para ve ödeme hizmetleri yeni dönemde büyümeye hız verecek. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Başkanı Ufuk Bilgetekin, “Sektördeki dijital dönüşüm devam ediyor. Bu süreç artık bir engel tanımadan devam edecek” dedi.
Ödeme ve elektronik para sektörü doğası gereği çok dinamik ve sürekli kendisini yenileyen bir yapıya sahip. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Başkanı Ufuk Bilgetekin, “Sektörümüz yeniliğe açık ve sorunlara anında yanıt verebilen yapısı sebebiyle sürekli bir değişim ve gelişim yaşıyor. Yarının yanıtlarını bugünün sorunlarından çıkartıyor ve son kullanıcıya sunuyor. Bu dinamik sektörün bel kemiğini de üyeleriyle birlikte TÖDEB oluşturuyor” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin yayımladığı 2024 Mart dönemine ilişkin “Türkiye Fintek Görünümü Raporuna” göre, Türkiye’de toplam 834 fintek şirketinden 708 adedi aktif durumda. Elektronik para ve ödeme hizmetleri, fintek alt alanları içerisinde en çok büyüme gösteren alanlardan bir tanesi. 2024 yılı haziran ayı itibarıyla, 57’si elektronik para kuruluşu, 25’i ödeme kuruluşu olmak üzere toplam 82 ödeme ve elektronik para kuruluşu bulunuyor. Son iki yılda sektöre 26 yeni kuruluş katılmış durumda.
2023 yılı birçok ilki hayata geçirdiğimiz bir yıl oldu: Sektördeki yenilikleri ve düzenlemeleri yakından takip ettiğimiz; üyelerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza devam ettiğimiz bir yıl oldu. Sektöre bakarsak da geçtiğimiz yıl, dijitalleşmenin hız kazandığı ve yeni teknolojilerin hızla benimsendiği bir dönem oldu.
Özellikle, uzaktan kimlik tespiti ve dijital cüzdan çözümleri gibi yenilikler, sektörde büyük bir etki yarattı. Bu etkilerin yansımalarını ve getirilerini gün be gün hayatımızda görüyoruz. 2023 aynı zamanda dijital dönüşümün hızlandığı ve artık hayatımızın tamamen dijitale döneceğinin de tescillendiği bir sene oldu. Dijital dönüşümden, yalnızca dijital teknolojilerin bir uygulama olarak üretilmesinin ve kullanılmasının ötesinde bir durumu anlamalıyız.
İş süreçlerinde yapının, sistemin ve süreçleri oluşturan bileşenlerin tümünün değişimini, dijitalleşmesini anlamalıyız. Genç olarak nitelendirebileceğimiz bu sektör, ekonominin bütünü içinde likidite yönetiminin ve parasal aktarım mekanizmasının işleyiş ve yapısını değiştiren en önemli dijital ve kurumsal yenilik ve dönüşüm olarak değerlendirilebilir. Fintek başlı başına bir dönüşümün kavramsallaşmış halidir.
Dijital dönüşüm sürecek: 2024 yılına girerken, sektördeki dijital dönüşümün devam ettiğini gördük. Bu süreç artık bir engel tanımadan devam edecek. Devam ettikçe de ödeme ve elektronik para kuruluşlarının rolü daha da kritik hale gelecek. Özellikle, nakitsiz toplum hedefi, sektördeki en önemli gündem maddelerinden biri olarak karşımızda duruyor.
Üyelerimizin bu hedef doğrultusunda çalışmaları hem sektörel gelişim hem de kullanıcı memnuniyeti açısından büyük önem taşıyor. Net bir şekilde söyleyebilirim ki, uyum sağlama ve kendilerini yenileme kapasitesini düşündüğümüzde toplumumuz nakitsiz bir hale geldiğinde bu değişimde baş rolü TÖDEB üyeleri oynayacak. Finansal teknolojiler alanında her türlü yeniliğin ya yaratıcısı ya da en iyi uygulayıcısı TÖDEB üyeleri olacaktır. Dünümüz, geleceğimizi bize böyle gösteriyor.
Bu genel amaç doğrultusunda 2024 yılı için belirlediğimiz stratejiler arasında, sektördeki dijitalleşmenin hızlandırılması, yenilikçi ödeme çözümlerinin geliştirilmesi ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak yer alıyor. Özellikle, TR karekod gibi projelerin yaygınlaştırılması ve kart bağımlılığının azaltılması, sektördeki önemli adımlardan biri olacak. Ayrıca, servis modeli bankacılığı ile arayüz sağlayıcısı olarak üyelerimizin, bankalarla iş birliği yaparak yeni ürün ve hizmetler sunmaları teşvik edilecek.
Ekonomiye önemli katkılar sağlıyoruz: Ödeme ve elektronik para
sektörü, Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Sektör büyüdükçe bu katkı da katlanarak artmaktadır. Üyelerimizin sunduğu yenilikçi çözümler ve hizmetler sayesinde, ticaret hacmi artmakta ve ekonomik büyüme desteklenmektedir. Üyelerimiz sektörel büyümeyi destekleyecek projeler ve yatırımlar gerçekleştirmeye devam edecekler. Özellikle, dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaşması ve e-ticaretin büyümesi, ekonomimize olumlu etkiler sağlayacaktır.
Pandemi ile ortaya çıkan ve artık hayatımızın ayrılmaz parçası olan tüm ticari faaliyetlerin arka planında artık üyelerimiz yer almakta. E-ticaret sektöründeki büyüme, ödeme sistemlerindeki gelişmelerle desteklenecek. Birbirini besleyen bu iki sektör ile ekonomimiz güvenli şekilde büyüyecek. Üyelerimizin sunduğu güvenli ve hızlı ödeme çözümleri, e-ticaret işlemlerini kolaylaştırarak, ticaret hacminin artmasına katkı sağlayacak. Ayrıca, dijital cüzdan çözümleri ve mobil ödeme sistemleri, kullanıcıların finansal işlemlerini daha verimli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak.