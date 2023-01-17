Ödemeler dünyasına yön veren 5 trend açıkladı

Visa’nın yaptırdığı bir araştırmada, 2022’nin haziran ve ağustos ayları arasında yurt dışına seyahat eden turist başına ortalama harcama tutarlarına bakıldığında, hem perakende harcamalarında hem de otel ve restoran gibi seyahat sektörü harcamalarında artış meydana geldiği görülüyor.

Öte yandan iş seyahati için tercih edilen destinasyonlardaki işletmeler, iş amaçlı seyahatlerde mevcut fiyatlamalarını korurken, turistik amaçlı seyahatlere yönelik promosyonlu kampanyalar ile boşta kalan kapasitelerini değerlendirme yolunu seçiyor. Visa verileri, salgın öncesi dünya genelinde en çok turist alan 500 destinasyonun yüzde 63’ünde turist harcamalarının normale döndüğünü ortaya koyarken, bu rakamın 2023 yılında daha da artması bekleniyor.

Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği

İkinci olarak tüketiciler daha sürdürülebilir davranışları seçme konusunda bilinçli davranıyor. 2023’te tüketicilerin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile ilgili hassasiyetleri ön plana çıkması öngörülüyor.

Skift ve McKinsey tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelinde seyahat edenlerin yüzde 40'ı karbon nötr uçak biletleri için en az yüzde 2 daha fazla bedel ödemeyi kabul ederken, gerçekte bu kişilerin sadece yüzde 14'ü niyetlerini eyleme dönüştürebiliyor.

2023’te bu alanda daha çok seçeneğin sunulması ile daha fazla tüketicinin aksiyona geçmesi bekleniyor. Örneğin, Visa’nın Ecolytiq iş ortaklığı ve Visa Eco Benefits paketi gibi teklifleri, tüketicilere iklim farkındalığı ve karbon ayak izi hesaplamaları gibi bilgiler sağlayarak, alışverişlerinde daha bilinçli ve sürdürülebilir seçimler yapmalarına yardımcı oluyor.

Öte yandan Visa’nın “Dönüşüm Ekonomisi” adıyla işlediği; kiralama, yeniden dolum, onarım, ikinci el satış, geri dönüşüm ve yeniden dağıtım kavramlarını içeren döngüsel ekonomi de popülerlik kazanan konulardan. Visa’nın yakın zamanda gerçekleştirdiği bir pazar araştırmasına katılan tüketicilerin yüzde 69'u alışverişlerde bu olanakları sunan iş yerlerini tercih ettiğini belirtiyor.

Tüketicilerin günlük yaşamlarında sürdürülebilir seçimler yapmalarında “hayatı kolaylaştırma” faktörünün de önemli bir rol oynayacağı öngörülüyor. Örneğin, toplu taşımada temassız özellikli kartlarla ödeme yapabilmesi, artık bilet alma, kart yükleme gibi zorlukları ortadan kaldırıyor.

Visa'nın Kentsel Ulaşımın Geleceği pazar araştırması toplu ulaşım hizmetini kullananların yüzde 91'inin artık temassız ödemeleri bu deneyimin bir parçası olmasını beklediğini ortaya koyuyor. 2022 yılında Visa’nın küresel ağında dünya genelinde 1,2 milyara ulaşan temassız geçiş sayısı, temassız ödemelerin yakın gelecekte toplu ulaşım alanında bir standart haline geleceğine işaret ediyor.

2023’te B2B ödemelerinde 3.0 dönemine geçiş öngörülüyor

Üçüncü olarak, B2B (ticari) ödemelerdeki gelişmelerin ise yeni bir dijital dönüşüm dalgasını tetiklemesi bekleniyor. 2023’te B2B ödemelerinde 3.0 dönemine geçiş öngörülüyor. Bu yeni dönemde B2B alanında ödemelerin dijitalleşmesi, bu alanda mobil ödemelerin yaygınlaşması ve bunların sonucunda e-ticarette kurumsal satın almaların artması da beklentiler arasında yer alıyor.

Yine 2025 yılına kadar B2B ödeme işlemlerinin yüzde 80'inin dijitalleşmesi öngörüler arasında bulunuyor. Bu kapsamda ticari işletmeler şimdiden elektronik fatura gönderip dijital ödeme kabul ederken, dünya genelinde devletler de gerek sosyal yardım ödemelerinde gerek kamu kurumları arasında veya bu kurumlarla vatandaşlar arasında gerçekleşen ödemeleri dijitale taşımayı seçiyor.

Dördüncü olarak Visa, "kripto kışı"nı üreterek geçirenlere işaret ediyor. Kripto piyasalarında volatilitenin damga vurduğu geçen yıldan bu yana süregelen “kripto kışı” süresince, kurgusu zayıf olan yapılar piyasalardan silinirken, ölçülü ve kurallara uyumlu yaklaşımlarla yeni teknolojik gelişmelere odaklanan oyuncular hem işletmeler hem de tüketiciler için anlamlı olan web3 çözümleri inşa etmeye devam edecek.

Öte yandan, markaların yeni dijital deneyimler oluşturmak, ticaret, ödemeler ve sadakat programı alanlarında potansiyeli değerlendirmek için NFT teknolojisinden yararlandığı görülüyor. Bu deneyimler genellikle benzersiz avatarlara, fiziksel ögelere eşlik eden dijital varlıklara (veya dijital varlıklara eşlik eden fiziksel ögelere) ve sadakat platformlarının oluşturulmasına odaklanıyor. 2023’te, markaların müşterileriyle ilişkilerini ve bağlılıklarını derinleştirmesiyle bu trendin de hız kazanması bekleniyor.

Dolandırıcılıklar hibrit bir dünyaya adapte oluyor

Beşinci olarak ise dolandırıcılıklar hibrit bir dünyaya adapte oluyor. Dünya "hibrit" çalışma tarzını gitgide benimserken, dolandırıcılar da yeni taktikler geliştirerek tüketicileri aldatmanın yeni yollarını buluyor.

Ortaya çıkan belki de en yeni tehditlerden biri, sentetik kimlik olarak da tabir edilen, sahtecilerin farklı kimlik bileşenlerinden oluşturdukları yeni kişilikler. Bu bağlamda güvenlik önlemlerini önceliklendirecek kaynak ve bilgiye sahip olmayan küçük işletmelerin hedef olmayı sürdürmesi öngörülüyor.

Bu gelişmeler, güven ve güvenliğin kritik önem taşımaya devam edeceği anlamına geliyor. EMV 3-D Secure gibi yeni nesil kimlik doğrulama yöntemleri, e-ticareti dünya genelinde ve gerçek zamanlı olarak güvenli hale getirmeye yardımcı oluyor.

Sanal kartlar gibi dijital ödeme çözümleri, uçak bileti satın almaktan yemekte hesabı bölüşmeye kadar her şeyi daha kolay ve güvenli hale getirmeye devam ediyor. İşletmelerin ise dolandırıcılığı önleme amaçlı güvenlik çözümleri ve sigorta poliçelerine daha fazla önem vermesi bekleniyor.