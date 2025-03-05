ODMD Başkanı Bozkurt'tan hükümete dikkat çeken ÖTV çağrısı

ODMD Başkanı Bozkurt, son veriler ışığında otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki satışlarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bloomberg HT’ye konuşan Bozkurt, yeni nesil teknolojilere uygun ÖTV yapısına geçilmesi gerektiğini belirtti.

2025'te beklenti 1 milyon adeti geçmek

Bozkurt yıla başlarken, yılın geri kalanını doğru tahmin edebilmek için ocak-şubat ve mart ayı verilerinin takip edildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Firmalar 1 Ocak tarihinden itibaren üretilmiş otomobilleri sipariş edip getirmek istiyorlar, şubat ayının ortasını veya mart ayına sarkabiliyor bu durum… ÖTV muaf satışlarla ilgili bekleyen müşteriler var. 2023 yılındaki rekordan sonra 2024’te az bir farkla rekoru geliştirmiş olduk. 2025’e de girerken beklentimiz pazarın 1 milyon adetin altına düşmemesi gerektiği yönünde”

'Otomotiv endüstrisindeki değişim satış dağılımına yansıyor'

Yeni nesil araçlar için ÖTV’de değişiklikler olması gerektiğinin altını çizen Bozkurt, “ÖTV muafiyetinde yerlilik şartıyla bu araçlara yönelme görüyoruz. Benzinli otomobillerin satış payının yüzde 48’e gerilediğini görüyoruz. Otomotiv endüstrisindeki değişim satış dağılımına net yansıyor, yeni nesil teknolojilere uygun ÖTV yapısına geçmemiz gerekiyor. Otomobilde vergi yükünün azaltılması ve mobilitenin artırılması gerekli. Gelecek on yılda en çok satılan ilk on araç listesine Çin girecektir” diye ekledi.