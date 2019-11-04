ODTÜ Teknokent’in genç teknoloji girişimcileri görücüye çıktı

04 Kasım 2019

Mehmet KAYA



ODTÜ Teknokent tarafından organize edilen ve yenilikçi fikirleriyle iş kurma aşamasında olan gençlerle, yatırımcalar, uzmanların bir araya geldiği “Inspiration Weekend” Sapanca’da tamamlandı. İki gün süren etkinlik kapsamında, ODTÜ Teknokent’in girişim hızlandırma programı Yeni Fikirler Yeni İşler içindeki girişimciler yatırımcılarla buluştu ve katılımcılara yürüttükleri girişimleri sundular.



Etkinlik kapsamında girişimci ve girişimci adayı gençlere yatırımcılar, alanında uzmanlaşmış kişiler ve daha önce benzer süreçlerden geçerek başarıya ulaşan girişimciler sunumlar yaptı. Alemşah Öztürk, başarısızlık örneklerini anlatarak, “aklınıza tam yatmayan bir işe, birlikte hareket ettiğiniz kişiler katılıyor diye girmeyin” uyarısında bulundu. Mert Yıldız ise iyi bir girişim için doğru kişilerle çalışmanı ve doğru zamanlamanın büyük önem taşıdığını vurguladı.



-Yeni teknoloji firmaları neden blok olarak satılıyor, halka arz yapılmıyor?



İlk gün konuşmacıları arasında bulunan ve kurduğu yeni teknoloji girişimini daha önce satmış girişimcilerden Fırat İşbecer, start-up aşamasından başarılı şirkete dönüşen yeni teknoloji şirketlerinin borsada halka arz yerine blok satışının nedenini açıkladı. Kendilerinin şirketlerinin kuruluş aşamasında halka arz yoluyla para kazanmayı hedeflediğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirten İşbecer, “Türkiye’de borsa değerlemesi çok düşük. Bu nedenle halk arz olmuyor. Mevcut değerlemeler bırakın teknoloji firmalarını, hiçbir şirketin halka arzına izin vermeyecek düzeyde” dedi.



Fırat İşbecer, hisseleri BİST’te işlem gören bir yazılım firmasının borsa değerinin 1 milyar TL olarak görüldüğünü aynı ciro seviyesiyle ABD borsasında değerlenmesi halinde borsa değerinin 1 milyar Dolar olacağını belirtti.



Bu arada, fon yöneticilerinin katıldığı panelde de melek yatırımcıların Türkiye’deki yeni girişimlere yönelik yatırımlarının sürme eğiliminde olduğu belirtildi.



Etkinliğin ikinci gününde, sergi alanında katılımcılara fikirlerini ve iş planlarını anlatan 24 girişimci adayı sunum yaptı. Etkinlik kapanışında da destekçi ve katılımcıların oylarıyla çeşitli kategorilerde ödüllerin verildiği gala programı düzenlendi.



Gala programında konuşan ODTÜ Rektör Yardımcısı Ahmet Yozatlıgil, uyguladıkları programların, girişimci, akademisyen, kamu, teknoloji şirketleri arasında köprü niteliği taşıdığını anlattı. ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Serdar Alemdar, yalın, sonuç odaklı, girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik bir eğitim-mentorluk programı uyguladıklarını kaydetti.



Etkinliğin destekçileri arasında bulunan OSTİM Başkanı Orhan Aydın da OSTİM Teknik Üniversitesi OSTİM Teknokent’in de kurulduğunu hatırlatarak, yeni girişimlerin sanayi ile buluşmasına katkılarının süreceğini belirtti. Etkinliğe Elginkan Vakfı, TEB ve ELDER de destek verdi.



YFYİ sahnesine çıkan 24 girişim ve katılımcılar ile destekçiler ve uzmanlardan oluşan jürinin değerlendirmesine göre ödülleri şöyle:



1. AeroES, optimal tasarım kriterlerine uygun bir rüzgar tüneli yapmak üzere yola çıkmıştır. Bu tasarım ile, şu anda yurtdışından karşılanması gereken testler Türkiye’de yapılabilecek; Türkiye’nin hali hazırda ürettiği ve gelecekte üreteceği yerli, milli İHA, SİHA, araba gibi dış akışa maruz kalan projelerde oluşabilecek aerodinamik problemler tespit edilebilecektir.



2. Algodocs, yapay zeka destekli doküman veri çıkarma yazılımıdır. Algodocs, hızlı, güvenli ve doğru belge veri çıkarma sunarak kurumları hataya açık elle veri girişinden kurtarır. Küresel Otomatik Tanımlama ve Veri Yakalama 2026’da 99,36 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.



3. Bakiyem.com, online ödeme sistemi ile kurumlar POS cihazına gerek duymadan ve herhangi bir sabit ücret ödemeden, tüm kredi kartlarına taksit yapabiliyor, müşterileri yanlarında olmasa bile sistem üzerinden oluşturdukları ödeme linki ile ödemelerini alabiliyorlar. Şu anda 2.000’e yakın müşterisi olan Bakiyem, 60 Milyon TL’lik bir işlem hacmine sahiptir.



4. EarFit işitme cihazları için kulak kalıbı üretmektedir. Hassas bir şekilde üretilmesi gereken bu kalıpların üretimi ülkemizde tamamen el işçiliğine dayandığından dolayı çok yavaştır ve hata oranı çok yüksektir. EarFit, bu sektöre 3D yazıcı ve tarayıcı teknolojisi ve otomatik modelleme algoritmalarıyla yeni bir üretim yöntemi getirmektedir. Prototip çalışması yapılmış, olumlu sonuçlar alınmıştır. (Aldığı ödüller: 50.000 TL – Nakit Ödül, Elginkan Vakfı Teknoloji Üretimi Özel Ödülü, Ostim Teknopark)



5. Fado, kullanıcıların farklı markaların 8-18 saniye arası kısa videolarını izleyip, ilgili üç soruyu cevaplayarak belirli bir markada yüzdesel indirim kazandıkları ya da cüzdanlarında Fadocent biriktirerek sahip oldukları bakiyeyi herhangi bir markada indirim olarak kullanabildikleri bir platformdur. Kullanıcı ve müşteri doğrulama için gerekli çalışmalara başlanmıştır ve kısa sürede MVP çıkacaktır. (Aldığı ödüller: 25.000 TL – Nakit Ödül, TEB Girişim Bankacılığı)



6. Geodo, jeo-uzlamsal uygulamalardaki analiz süreçlerini, yani arazi işaretlemesi, raporlaması ve haritalandırması işlemlerini otomatize edecek donanım ve yazılım birleşimi bir sistemdir. Ürün, prototip aşamasında olup, yeterlilik testleri aşamasında ve testler sonucun açık hava demonstrasyonunu İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Mayın Faaliyet Merkezine gerçekleştirecek.



7. Akıllıfon, risk profili, beklentileri ve kısıtlarına yönelik algoritmalara dayalı olarak kişiye özel optimal varlık dağılımı ve dinamik yatırım önerileri sunan, portföyü izleyen ve otomatik yöneten yapay zekâ tabanlı portföy optimizasyon ve robo danışmanlık platformudur. (Aldığı ödüller: 30.000 TL – Teknoloji Paketi Özel Ödülü, Koçsistem)



8. EN/IO: Tarımda kullanılan kimyasal pestisitlerin akıl almaz zararları, inovatif çevrelerin hedefini tarımsal teknolojilere çevirmiştir. Doğanın kendi koruma kalkanı olan yıldırım ile ürettiği doğal pestisiti organik kategoride kullanıcıya sunuyor. Şu an, doğrulama aşamaları tamamlanmış olan ürün, ticari prototipini çıkarmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. (Aldığı Ödüller: Uluslararasılaşma Ödülü, Elginkan Vakfı)



9. Hetra, sağladığı demografi ve kullanım analizleri ile ortak kullanım alanı yöneticilerinin veri ile plan yapabilmesini ve müşteri memnuniyetini artırmasını sağlar. Alan kullanıcıları ise Hetra mobil uygulaması ile alanlarda sandalye bazlı anlık doluluk bilgisi alabilir bu sayede zaman kaybetmezler.



10. Lonca: Yapay zeka tarafından oluşturulan lokasyon ve damga tabanlı artırılmış gerçeklik kampanyaları sayesinde fiziksel mağaza içinde dijital alışveriş yapılmasına olanak tanırken; işletmelerin müşterilerine fiyat avantajı ve fijital alışveriş deneyimi sunar.



11. Neopoliklinik: En doğru hekimi bulmanın en hızlı ve kolay yoludur. Neopoliklinik, hastalandığınızda belirtilerinizi semptom analizi algoritmaları ile analiz eder ve sizi doğru uzmanlık branşına yönlendirir. Sonrasında akıllı hekim sıralaması ile size en uygun hekimleri listeler ve istediğiniz hekimden online randevu almanızı sağlar.



12. Notrino Research, CurAlive ürün grubu, dünyanın ilk taşınabilir dahili PPG sensörlü 6 kanallı EKG cihazı olan “CurAlive Touch”, bu ölçümlerin doktorlara gerçek zamanlı ulaşmasını sağlayacak web ve mobil platformu “CurAlive Bridge” ve ölçümlerin çözümlenmesinde doktorlara destek olacak yapay zeka “CurAlive Core” dan oluşmaktadır. Ön prototip aşaması Ekim 2019’da tamamlanmıştır. (Aldığı Ödüller: Teknoloji Üretimi Özel Ödülü, Ostim Teknopark)



13. Powder Tech, 2500 derecedeki bor karbürünü oda sıcaklığında üretiyor. Bu sayede enerjiden %95, zamandan %96 ve toz kalitesinde %11 oranında artış sağlıyor. Aldığı ödüller: 20.000 TL – Nakit Ödül, OSTİM. 50.000 TL – Nakit Ödül, Elginkan Vakfı)



14. Renty ile üniversite öğrencileri senede bir kez kullandıkları bir ürünü bu platform üzerinden sergileyip başkalarına kiraya verebilecek ve başkalarının ürünlerini de ihtiyaçları olduğunda uygun fiyata hızlı ve pratik bir şekilde kiralayabilirler. (Aldığı ödüller: 50.000 TL – Reklam desteği özel ödülü, Onedio ve 20.000 TL – Alışveriş paketi özel ödülü, PTTAVM)



15. Inspecthink klasik görüntü işleme yöntemleri ile algılanması imkânsız olan hataları yakalayan derin öğrenme tabanlı bir makine görüsü sistemidir.



16. Persona, çalışan memnuniyetsizliğinden kaynaklı çalışan devir oranını düşürmeyi amaçlayan, İK ve yönetim süreçlerini destekleyen psikoloji temelli bir yazılımdır. (50.000 TL – Reklam desteği özel ödülü, Onedio)



17. Safellence, dünyadaki en güvenli işyerlerini yaratmak amacıyla; bulut tabanlı yazılımlar, nesnelerin interneti ve yapay zekâ teknolojilerinden faydalanarak tasarlanmış bir iş güvenliği platformudur.



18. Alp Imaging (Tiroidografi) Tiroit kanserinin erken tanısı için kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Tiroit dokusunda kanserin en önemli verisi mikro kalsifikasyonlardır, bu cihaz ile mikro kalsifikasyonları ortaya çıkartarak biyopsi ve ameliyat sayısını azaltıyor, erken tanı oranını arttırıyor. (Aldığı ödüller: Teknoloji Üretimi Özel Ödülü, Ostim Teknopark)



19. Tuvis, kumaş üreticileri için yapay zeka tabanlı görsel kalite kontrol sistemidir. Sistem üreticilerin üretim maliyetlerini minimize ederken, ürün kalitesini ve üretim hızını arttırıyor.



20. Tvoystol.ru Rusya’da hem Rusça hem İngilizce restoran rezervasyonu yapan tek platformdur, ayrıca her restorana ait indirim ve etkinlikler güncel olarak listelenir. Online ödeme kabul eden öncü bir platform olma özelliği de taşıyor. (Aldığı ödüller: PTT Kargo’dan 1 yıllık yüzde 40 indirim. 50.000 TL – Reklam desteği özel ödülü, Onedio)



21. Volte, kullanıcıların, araç şarj istasyonlarına app üzerinden daha rahat ulaşmasını, hizmetleri daha kolay ve güvenilir bir şekilde almasını, farklı abonelikler yerine tek bir abonelik ile bütün istasyonlara erişebilmesini ve mobil ödeme yapabilmesini sağlıyor. (Aldığı ödüller: 25.000 TL – Nakit Ödül, Elder)



22. Wobeya, iş sahiplerinin pazarlama, iş geliştirme ve satış alanlarındaki yetkin serbest çalışanlar aracılığı ile süreçlerinin verimli bir şekilde ilerletmesini amaçlıyor.



23. SRT: Çatı üstü GES güneş takip sistemi kurulduğu çatı üzerinde güneşi doğuşundan batışına kadar takip edecek ve güneş ışınlarının maksimum sürede dik açıyla alınması sayesinde yaklaşık %35 oranında daha fazla elektrik üretimi sağlıyor. Ürünün ticari prototipi için tüm mühendislik hesapları tamamlanmıştır. 17 Ekim 2019 tarihinde pilot uygulamada kullanmak amacıyla 80 adet güneş takip sisteminin satışı yapılmıştır. (Aldığı ödüller 25.000 TL – Nakit Ödül, Elder)



24. TradeMate: Akıllı Yatırım Haber Analitik Platformu, geliştirdiği doğal dil işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla, yatırımcılara, takip ettikleri hisse senetleri ile ilgili piyasada oluşan birçok farklı kaynaktan haberlere ve veri analitiklerine anlık ve otomatik olarak tek bir platformdan ulaşma imkanı sağlıyor. (Aldığı ödüller: 15.000 TL – Nakit Ödül, Tüpraş)