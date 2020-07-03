ODTÜ'deki ATO üyesi işletmelerin sorunları çözüldü

03 Temmuz 2020

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ODTÜ Kampüsü içinde faaliyet gösteren ticari işletmeleri geçen hafta ziyaret ederek sorunlarını dinlemişti. Ardından ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ü ziyaret edip, işletmelerin sorunlarını ve çözüm önerilerini aktardığını söyleyen Baran, aradan geçen kısa sürede Kök'ün talimatıyla tarafların bir araya geldiğini ve sorunların çoğuna çözüm üretildiğini aktardı.

Baran, bu süreçte yeme içme işiyle iştigal eden işletmelerin desteğe ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, "Bunların arasında kantin işletmecileri de var. Üniversitelerin kapalı olması nedeniyle faaliyetlerine ara veren işletmeler devam eden sorunların baskısını da hissediyordu. Çözüm için harekete geçtik ve üniversite ve reel sektör dayanışmasına en güzel örnek teşkil edecek sonuca ulaştık. ODTÜ Rektörü Sayın Kök'e yapıcı yaklaşımı için teşekkür ediyoruz." dedi.

ODTÜ yönetiminin örnek biçimde çözüm ürettiği kantin işletmecilerine ilişkin sorunların diğer üniversitelerde devam ettiğine dikkati çeken Baran, şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye genelinde bütün üniversitelerde faaliyet gösteren yaklaşık 20 bin kantin işletmecisi için sorun devam ediyor. Üniversitelerimiz İçişleri Bakanlığı ve YÖK'ün kararıyla kapatıldı. Hala da açılmış değil. Açık olmayan üniversitelerde de kantinlerin iş yapabilmesi mümkün değil. Tüm Türkiye'yi ilgilendiren bu sorunun çözümü için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Sayın Tufan Büyükuzun'u ziyaret etmek istiyoruz."

İşletmelerin çözülen sorunları

Baran'ın açıklamasında, ODTÜ'deki işletmelerin çözüme kavuşan sorunlarına ilişkin şu bilgi yer aldı:

"Sözleşmelerin yıllık yerine üç yıllık süreyle yapılması karara bağlandı. Pandemi süreci içerisinde yenilenen kira sözleşmelerinde geriye dönük borçların ödenme zorunluluğu kaldırıldı. İşletmelerin ödediği ısınma bedelleri gözden geçirilecek. ODTÜ çarşısı içerisinde yer alan işletmelerden pandemi süreci boyunca aidat alınmaması kararlaştırıldı. Kampüs içerisinde yer alan işletmelerin sağlık ya da diğer nedenlerle devir yapmak istemeleri halinde, gerekçelerini belgelemeleri durumunda ODTÜ yönetiminin de onaylayacağı bir kişiye devir hakkının yolu açıldı. Kampüs içerisinde yapılan paket servisler için gece 02.00'ye kadar verilen izin, saat 23.00'e çekildi. İşletmelerden ODTÜ kampüsüne giriş kartı için alınan ücret indirildi. Rektörlük tarafından yılda bir kez belirlenen fiyat listelerinin dönem başlarında olmak üzere yılda iki kez güncellenmesi kabul edildi."

Kaynak: AA