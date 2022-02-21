OECD Bölgesi 2021'de yüzde 4,9 büyüdü

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan rapora göre, GSYH 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 1,2 büyüdü. Bir önceki dönemde yüzde 1,1 büyüme yaşanmıştı. Yıllık bazda ise büyüme yüzde 4,9 olarak gerçekleşti.

Yılın ikinci çeyrek dönemi için büyüme dönemsel yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e, yıllık yüzde 4,5'ten yüzde 4,7'ye revize edildi.

Bundesbank: Alman ekonmisi bu çerekte de daralıyor

Öte yandan Avrupa ekonomisinde büyümeye yönelik bir öngörü de Almanya Merkez Bankası'ndan geldi. Bundesbank, ülke ekonomisinin cari çeyrek dönemde de, koronavirüs vakalarında yeni dalganın pek çok insanın işi gitmelerinin engellemesine bağlı olarak, daralmakta olduğunu öngördü.

Bundesbank bugün yayınladığı aylık raporda, "Pandemi nedeniyle insanların işe gidememeleri büyük olasılıkla ekonomik aktiviteyi kayda değer şekilde azalttı" ifadelerini kullandı.