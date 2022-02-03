OECD bölgesinde aralık enflasyonu 'Türkiye etkisi' ile 30 yılın zirvesinde

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bölgesi yıllık enflasyonu aralık ayında yüzde 6.6'ya yükselerek Temmuz 1991'den bu yana en yüksek oranına ulaştı. OECD, bu artışta Türkiye yıllık enflasyonunun Kasım’daki yüzde 21.3’ün ardından Aralıkta yüzde 36.1’ya çıkmasının etkili olduğunu bildirdi. OECD tarafından paylaşılan basın bülteninde “Türkiye hariç tutulduğunda, OECD bölgesindeki enflasyon daha ılımlı bir artış gösterdi” denildi. OECD bölgesi Türkiye hariç enflasyon oranı ise Kasımdaki yüzde 5.3'ten sonra Aralıkta yüzde 5.6 olarak gerçekleşti.

Türkiye’de bu sabah yüzde 11.1 olarak açıklanan Ocak ayı enflasyonuyla birlikte yüzde 48.7’ye yükselen yıllık enflasyonun OECD bölgesine etkisi ise önümüzdeki aylarda belli olacak.

Enerji hız kesti ama..

Aralık 2021'e kadarki 12 ayda OECD bölgesinde enerji fiyatları yüzde 25.6 artarak Kasım'daki yüzde 27.6'ın iki puan altında gerçekleşti. Ancak enerji fiyatlarındaki artış Aralık 2020'deki yüzde 4.2'yle kıyaslandığında ise oldukça yüksek.



Gıdada artış devam etti

OECD bölgesindeki gıda fiyat enflasyonu da hızlı bir artış göstererek Aralıkta yüzde 6.8 oldu. Gıda fiyatlarındaki artış Kasımda yüzde 5.5, Aralık 2020'de yüzde 3.2 olarak gerçekleşmişti. Gıda ve enerji hariç tutulduğunda, OECD yıllık enflasyonu da Kasımdaki yüzde 3.9'a kıyasla keskin bir şekilde artarak yüzde 4.6'ya yükseldi. Bu artışın bazı büyük ekonomilerdeki manşet enflasyona önemli ölçüde katkıda bulunduğu belirtiliyor.



2021 enflasyonu yüzde 4

2021 geneline bakıldığında ise OECD bölgesindeki yıllık enflasyon 2020'deki yüzde 1,4’ten, yüzde 4’e yükseldi. Bu enflasyon oranının da 2000'den bu yana en yüksek yıllık ortalama olduğu belirtiliyor. Enerji fiyatları, 1981'den bu yana en yüksek artışı göstererek yüzde 15,4 arttı. 2020'de enerji fiyatlarında yüzde 6.5 düşüş olmuştu. Gıda ve enerji hariç tutulduğunda, yıllık enflasyon 2020'deki yüzde 1.8'e kıyasla yüzde 2.9'a yükseldi.