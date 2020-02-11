OECD Bölgesi'nde işsizlik oranı değişmedi

11 Şubat 2020

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD) bölgesinde aralık ayında işsizlik oranında değişiklik olmadı. OECD'den yapılan açıklamaya göre, işsizlik oranı yüzde 5,1 seviyesinde kaldı.



Bir önceki ay 32,91 milyon olan işsiz sayısı 32,56 milyon olarak açıklandı. OECD ülkeleri arasında en yüksek işsizlik oranı yüzde 13,7 ile İspanya'da kaydedilirken; G7 ülkelerinde işsizlik oranı yüzde 4,2 olarak kaldı.



AB ülkelerinde işsizlik oranı da yüzde 6,3'ten 6,2'ye indi.



