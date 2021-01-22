Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) İstanbul Küresel İlişkiler Merkezi açıldı.

Merkezle ilgili yapılan açıklamada, "OECD, bugün İstanbul’da açtığı bölgesel merkezle, üyesi olmayan ortak ülkelerle, küresel ilişkiler aracılığıyla iş birliğini derinleştirmeyi, daha kapsayıcı, sürdürülebilir, müreffeh toplumlar inşa etmeleri için gerekli politik rehberliği ve teknik desteği sağlamayı amaçlıyor. OECD yeni İstanbul merkezi COVID-19 sonrası ülkelerin sürdürülebilir bir toparlanmaya zemin hazırlamalarına da yardımcı olacaktır." denildi.

OECD’nin, taahhütlerinden birisinin üyesi olan 37 üye ülke dışında standartlarının ve tavsiyelerinin etki alanını genişletmek olduğu ifade edilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: "Yeni merkez teşkilatın Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Güneydoğu Avrupa ve Güneydoğu Asya ile yürüttüğü bölgesel çalışma programları için odak noktası olacaktır. Merkez, analitik çalışmalar, konferanslar, kapasite geliştirme çalışmaları ve üst düzey çalışmalar vasıtasıyla bölgesel iş birliğini teşvik edecek, yönetim, şeffaflık, yetişkin becerileri, bölgesel ulaştırma, enerji ve dijital altyapı gibi alanlarda rehberlik edecektir. Aynı zamanda merkezin, OECD’nin küresel ilişkiler stratejisinin ilerlemesinde de önemli katkısı olacaktır."

Açılışa video konferans ile katılan OECD Genel Sekreteri Sayın Angel Gurria, “İstanbul'daki bu yeni merkezin ortak ülkeler ile olan çalışmalara yardımcı olmak adına OECD’nin mevcut girişimlerinden yararlanacak, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik edecek, bir dayanak noktası olacağını umuyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise açılışta yaptığı konuşmada, "OECD İstanbul Merkezi'nin kuruluşuyla birlikte Türkiye ve OECD arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlatıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

OECD'den yapılan açıklamada, merkezin ofisleri ile konferans salonunun İstanbul Sanayi Odası bünyesinde bulunduğu belirtilirken, merkezin işletme maliyetlerinin yanı sıra beş ila altı analist, istatistikçi ve idari çalışanından oluşacak personelinin giderlerinin faaliyete geçilmesinden itibaren 5 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edileceği bildirildi.