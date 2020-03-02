OECD, küresel büyüme tahminlerini düşürdü

02 Mart 2020

Bugün yayınladığı "Koronavirüs: Dünya ekonomisi risk altında" başlıklı 'Ara Dönem Ekonomik Değerlendirmesi'nde Çin'de üretimin daralmasının dünyanın her yerinde hissedildiğini ve bunun Çin'in global tedarik zincirindeki önemli ve artan rolü yansıttığını ifade eden OECD, yaşanan gelişmeler sonrası global büyüme görünümlerinin oldukça belirsiz olmaya devam ettiğini vurguladı.



Çin'de salgının 2020 ilk çeyrek içinde tepe yapacağı ve diğer ülkelere yayılımın kontrol altına alınacağı öngörüsü ile yapılan değerlendirmelerin 2020 yılında global büyümenin Kasım 2019'da yayınlanan Ekonomik Görünüm raporundaki beklentinin 0,5 puan altında kalabileceğine işaret ettiğini belirten OECD, 2020'nin tamamında ise global büyümenin 2019'daki yüzde 2,9'dan 2,4'e gerileyeceğini öngördüklerini ifade etti. OECD, 2020 ilk çeyrekte global büyümenin muhtemelen negatif olacağını da belirtti.



Çin'de büyüme yüzde 5'in altına inecek



Çin için görünümlerin kayda değer şekilde revize edildiğini belirten OECD, Çin'de büyümenin 2021'de yüzde 6'ya toparlanmadan önce bu yıl yüzde 5'in altına düşeceğini tahmin etti.



Koronavirüs salgınının güven, finansal piyasalar, turizm sektörü ve tedarik zincirlerinde bozulma etkilerinin G20 ülkelerinin tamamı için, özellikle Çin ile güçlü bağları olan Japonya, Güney Kore ve Avustralya için, aşağı yönlü revize edildiğini vurgulayan OECD, virüs salgınının etkilerinin beklendiği şekilde azalması halinde güveni ve gelirleri artırmaya yönelik politika adımlarının etkisi ile 2021 yılında global GYSH'da büyümenin yüzde 3,25'e toparlanabileceğine işaret etti.

Büyüme tahminleri düşürüldü: 2020'de 2,9'dan 2,4'e



OECD raporunda global ekonomi için 2020 büyüme tahminini yüzde 2,9'den 2,4'e indirirken 2021 büyüme tahminini yüzde 3,0'dan 3,3'e çıkardı. G20 için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 3,2'den 2,7'ye, Euro Bölgesi için beklentisini yüzde 1,1'den 0,8'e indiren OECD, 2011 beklentilerini ise yüzde 3,3'ten 3,5'e ve 2,3'ten 2,6'ya yükseltti.



Türkiye için büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 3,0'ten yüzde 2,7'ye çekilirken, gelecek yıl için yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e yükseltildi.



OECD, hükümetlerin koronavirüsün ve ekonomik etkisinin üstesinden gelmek için hızlı ve güçlü şekilde harekete geçmeleri gerektiğini vurguladığı raporunda, "Hükümetlerin enfeksiyonu ve bulaşmasını engellemek için etkin kamu sağlığı tedbirleri ortaya koymaya, sağlık hizmetleri sistemini ve sağlık çalışanlarını destekleyecek iyi hedeflenmiş politikalar uygulamaları gerekli" değerlendirmesini yaptı.

"Bozulmalar hemen telafi edilemeyecek"



Destekleyici makroekonomik politikaların güvenin yeniden tesis edilmesine yardım edebileceğini belirtirken, bu politikaların virüs salgını hafifledikçe talebin toparlanmasına da yardım edeceğini ifade eden OECD, ancak uygulanacak politikaların tesislerin kapaması ve seyahat yasakları gibi tedbirlerin yol açtığı bozulmaları hemen telafi edemeyeceklerini de vurguladı.



OECD, "Eğer aşağı yönlü riskler gerçekleşir ve büyüme uzun bir dönem için çok daha zayıf hale gelecek gibi görünür ise, etkin sağlık politikalarını sağlayacak , düşük gelirli ekonomileri destekleyecek koordineli çok uluslu eylemler ve ortaklaşa şekilde mali harcamaların artırılması güvenin yeniden tesisi ve gelirlerin desteklenmesi için en etkin kaynaklar olacak" değerlendirmesini yaptı.