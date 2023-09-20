OECD, küresel ekonomide büyümenin 2023-2024'te düşük kalmasını bekliyor

OECD yayınladığı "Ekonomik Görünüm" raporunda şu değerlendirmeyi yaptı: "Küresel GSYH büyümesinin, enflasyonu dizginlemek için gereken makroekonomik politika sıkılaştırması nedeniyle 2023 ve 2024 yıllarında sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2.7 ile düşük kalacağı tahmin edilmektedir.

ABD ve Çin'de gerileme

ABD'de yıllık GSYH büyümesinin, sıkılaşan finansal koşulların talep baskılarını hafifletmesiyle bu yılki yüzde 2.2'den 2024'te yüzde 1.3'e düşmesinin beklendiğini belirten OECD, talebin zaten düşük olduğu Euro Bölgesi’nde GSYH büyümesinin 2023'te yüzde 0.6'ya gerileyeceği tahmin etti. OECD, Euro Bölgesi’nde büyümenin, yüksek enflasyonun reel gelirler üzerindeki olumsuz etkisinin azalmasıyla 2024 yılında yüzde 1.1'e yükseleceği tahmininde de bulundu.

OECD, Çin'de büyümenin, iç talepteki durgunluk ve emlak piyasalarındaki yapısal baskılar nedeniyle 2023 yılında yüzde 5.1'e, 2024 yılında ise yüzde 4.6'ya gerilemesinin beklendiğini de vurguladı. Alman ekonomisinin 2023 yılında yüzde 0.2 daralacağını ve 2024'te yüzde 0.9 büyüyeceğini öngören OECD, Japon ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 1.3'ten yüzde 1.8'e çıkarırken, 2024 tahminini yüzde 1.1'den 1.0'a indirdi.

Küresel olarak manşet enflasyonun düşmekte olduğunu, ancak çekirdek enflasyonun birçok ekonomide maliyet baskıları ve bazı sektörlerdeki yüksek marjlar nedeniyle kalıcı olmaya devam ettiğini belirten OECD, enflasyonun 2023 ve 2024'te kademeli olarak azalacağı, ancak çoğu ekonomide merkez bankası hedeflerinin üzerinde kalacağı öngördü. G20 ekonomilerinde manşet enflasyonun 2023'te yüzde 6'ya, 2024'te ise yüzde 4.8'e gerileyeceğini tahmin eden OECD, G20'nin gelişmiş ekonomilerinde çekirdek enflasyonun ise bu yılki yüzde 4.3 seviyesinden 2024'te yüzde 2.8'e düşmesini bekliyor.

Türkiye beklentisi 2023 için arttı, 2024 için düştü

OECD, Türkiye ekonomisinde bu yıl için büyüme beklentisini yükseltirken, gelecek yılın beklentisini aşağı yönlü revize etti. OECD'nin yayınladığı rapora göre, 2023 yılı GSYH beklentisi yüzde 2.8'ten yüzde 4.3'e çıkarıldı. OECD, 2024 yılında GSYH beklentisini ise yüzde 3.7'den yüzde 2.6'ya indirdi. Bu oran küresel büyüme tahminin altında. OECD'nin 2024 tahmini ayrıca yeni OVP'de belirtilen yüzde 4'lük hedefin de oldukça altında kaldı. Kurumun enflasyon beklentisi 2023 yılı sonu için yüzde 44.8'den yüzde 52.1'e çıkarılırken, 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 40.8'den yüzde 39.2'ye çekildi. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyonu için 2023 yılı beklentisi yüzde 46.3'ten yüzde 56.7'ye, 2024 yılı için yüzde 40.0'tan yüzde 41.2'ye çıkarıldı.