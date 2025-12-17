OECD tahminlerinde Türkiye Avrupa'nın neresinde? İşte büyüme tablosu...

Küresel ekonomi 2025’te siyasi belirsizlikler, değişen para politikaları ve ticaret gerilimlerinin etkisiyle dalgalı bir görünüm sergiledi. Pandemi sonrası toparlanmanın ardından gelen yavaşlama sürecinde bu yıl; ticaret savaşları, gümrük vergisi tehditleri ve faiz indirimleri öne çıktı.

OECD’ye göre yapay zekâ yatırımları ve iyileşen finansal koşullar önümüzdeki yıllarda büyümeyi destekleyebilir. Ancak işgücü piyasalarındaki zayıflama ve üretime yönelik riskler ekonomiler üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor. Bu süreçte büyüme performansları ülkeler arasında belirgin biçimde ayrışıyor.

Avro Bölgesi ABD ve Çin’in gerisinde

OECD’nin Aralık 2025’te yayımladığı Ekonomik Görünüm raporuna göre Avro Bölgesi, 2025’in ardından 2026 ve 2027’de de ABD ve Çin’in gerisinde kalacak. Teknolojik gelişmeler, kamu harcamaları ve kaynak avantajları ülkeler arasındaki farkları belirleyen başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor.

2025’te en hızlı büyüme İrlanda’da

Euronews'in derlediği habere göre, 2025 sonunda İrlanda’nın yüzde 10,2 ile OECD ülkeleri arasında en yüksek büyümeyi kaydetmesi bekleniyor. Bu artışta, ABD tarifeleri yürürlüğe girmeden önce öne çekilen ilaç ihracatının etkili olduğu belirtiliyor.

İrlanda’yı yüzde 3,6 ile Türkiye, yüzde 3,3 ile Polonya izliyor. OECD, İrlanda’da çokuluslu şirketlerin düşük kurumlar vergisi nedeniyle kârlarını ülkede kayda geçirmesinin GSYH verilerini şişirdiğine dikkat çekiyor.

Listenin alt sırasında yer alan Finlandiya’da ise zayıf tüketici güveni ve konut inşaatındaki sert düşüş nedeniyle 2025’te büyüme beklenmiyor.

2026'da Türkiye küresel ortalamanın üzerinde

2026’da 27 Avrupa ülkesi arasında reel GSYH büyümesinin İtalya’da yüzde 0,6, Türkiye ve Polonya’da yüzde 3,4 olması öngörülüyor. Litvanya yüzde 3,1 ile bu ülkeleri izliyor. Türkiye, Polonya ve Litvanya, OECD’nin yüzde 2,9 olarak öngördüğü küresel büyüme ortalamasının üzerinde yer alan tek Avrupa ekonomileri olarak öne çıkıyor.

Alt sıralarda ise yüzde 0,9 büyüme tahminiyle Avusturya ve Finlandiya bulunuyor.

Büyük ekonomilerde zayıf görünüm sürüyor

OECD raporuna göre İspanya’da güçlü istihdam artışı ve reel ücretlerdeki yükseliş özel tüketimi desteklemeye devam edecek. Almanya ve Fransa’da yüzde 1, İtalya’da ise yüzde 0,6 büyüme bekleniyor.

Birleşik Krallık’ta kamu harcamalarındaki sınırlamalar ve işgücü piyasasındaki soğuma büyüme üzerinde baskı yaratıyor. Almanya’da savunma ve altyapı harcamalarının büyümeyi desteklemesi beklenirken, Fransa ve İtalya’da mali sıkılaşmanın etkili olacağı öngörülüyor.

2027’de tablo büyük ölçüde korunuyor

2027’de İspanya, büyüme oranı yüzde 1,8’e gerilese de en hızlı büyüyen büyük Avrupa ekonomisi olmaya devam edecek. Almanya’nın büyümesinin yüzde 1,5’e yükselmesi beklenirken, Birleşik Krallık ve İtalya sınırlı artış gösterecek. Fransa’da ise büyümenin yüzde 1 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.