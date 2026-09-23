OECD, Türkiye için büyüme tahminini açıkladı

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OECD, 23 Eylül 2026'da yayımladığı ara dönem Ekonomik Görünüm raporunda küresel ekonomi ve Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerini paylaştı. "Arka Arkaya Şoklarla Başa Çıkmak" başlıklı raporda, dünya ekonomisinin yılın ilk yarısında yavaşlamasına rağmen birçok ülkede büyümenin dayanıklılığını koruduğu belirtildi. Kuruluş, gelecek yıl ekonomik faaliyette sınırlı bir toparlanma öngörürken enerji piyasalarındaki belirsizliklerin devam ettiğini vurguladı.

Türkiye ekonomisi 2027'de yüzde 3,6 büyüyecek

OECD'nin son tahminlerine göre Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 2,7, 2027'de ise yüzde 3,6 büyümesi bekleniyor.

Küresel ekonominin aynı dönemlerde sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 3 büyüyeceği tahmin ediliyor. Böylece Türkiye'nin büyüme hızının bu yıl dünya ortalamasının altında, gelecek yıl ise üzerinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Küresel büyüme tahminlerini değiştirdi

Dünya ekonomisi 2025 yılında yüzde 3,4 büyürken 2026'nın ilk yarısında ekonomik faaliyet yavaşladı. Ancak Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin olumsuz etkilerine rağmen birçok ülke büyümedeki dayanıklılığını korudu.

OECD, bu gelişmelerin ardından 2026 yılına ilişkin küresel büyüme tahminini haziran ayındaki öngörüsüne göre 0,1 puan artırarak yüzde 2,9'a yükseltti. Kuruluş, 2027 yılı tahminini ise 0,1 puan düşürerek yüzde 3'e indirdi.

Orta Doğu'daki savaş küresel ekonomiyi etkiliyor

OECD'ye göre küresel ekonomik görünüm, büyük ölçüde Orta Doğu'daki savaşta kalıcı bir çözüm bulunup bulunmamasına bağlı olmaya devam ediyor.

Üretimdeki darboğazların neden olduğu yüksek rafineri marjları, tüketici fiyatları ve işletmelerin maliyetleri üzerinde ilave baskı oluşturuyor. Enerjinin yanı sıra bazı tarım ürünlerinin fiyatları da aşırı hava koşullarının arz üzerindeki etkisiyle yüksek seyrediyor.

Gümrük vergileri ve ihracat kısıtlamaları dahil ticaret politikalarındaki değişiklikler ise belirsizliği artırarak tedarik sorunlarına katkıda bulunuyor.

Uzun vadeli faizler 15 yılın zirvesine çıktı

Raporda, uzun vadeli mali risklere ve yapay zekâ şirketlerinin yoğun tahvil ihracına ilişkin endişelerin arttığı belirtildi.

Bu gelişmelerin etkisiyle birçok ekonomide uzun vadeli faiz oranları en az 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

OECD, artan fiyat baskıları, reel gelir artışındaki zayıflama ve yüksek faiz oranlarının birçok ülkede kısa vadeli büyümeyi yavaşlatacağını tahmin ediyor.

Buna karşılık yapay zekâ alanındaki yatırımların sürmesi ve enerji fiyatlarında beklenen düşüşün, 2027 yılında ekonomik faaliyetleri desteklemesi öngörülüyor.

Küresel enflasyon kısa vadede hızlanacak

OECD, emtia fiyatlarındaki artış nedeniyle küresel enflasyonun kısa vadede hızlanmasını bekliyor.

Enerji fiyatlarında öngörülen gerileme ve sıkı para politikalarının fiyat baskılarını sınırlamasıyla enflasyonun 2027 yılında kademeli olarak yavaşlayacağı tahmin ediliyor.

Kuruluş, özellikle enerji piyasalarındaki olası gelişmeler nedeniyle büyüme ve enflasyon tahminlerinin önemli belirsizlikler içerdiği uyarısında bulundu.

Petrol ve doğal gaz fiyatları belirleyici olacak

OECD'ye göre petrol ve doğal gaz fiyatlarının seyri; arz kesintilerinin süresine, üretici ve tüketicilerin değişen koşullara uyumuna ve jeopolitik gelişmelere bağlı olacak.

Enerji piyasalarının beklenenden hızlı normale dönmesi, enflasyonist baskıları hafifletirken ekonomik faaliyetleri destekleyebilir. Buna karşılık arz kesintilerinin yeniden ortaya çıkması veya uzun sürmesi, enflasyonu hızlandırarak büyümeyi zayıflatabilir.

Raporda, enerji fiyatlarındaki şoklar ve hedefin üzerinde seyreden enflasyon karşısında merkez bankalarının para politikalarında ilave düzenlemelere gitmesinin gerekebileceği belirtildi.