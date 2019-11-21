OECD, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti

21 Kasım 2019

Türk ekonomisinde büyümenin son aylarda toparlanmaya devam ettiğine işaret eden OECD, 2019 ve 2020 için GSYH büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Bugün yayınladığı "Ekonomik Görünüm" raporunda, 2018 Ağustos ayındaki ağır finansal şoku takiben finansal şartların, göreceli olarak düşük faiz oranları, yüksek hisse senedi fiyatları ve güçlü lira ile birlikte iyileştiğini belirtti.

30 Eylül 2019'da açıklanan teşviklerin kısa vadede ekonomik aktivitenin canlandırılmasına yardım etmesinin beklendiğini belirten OECD, kamu bankalarının esnekliklerinin aşındırılması ve sermaye dağılımının bozulması risklerine rağmen Türk ekonomisi için 2019 büyüme tahminini yüzde -0,3'ten yüzde 0,3'e yükseltirken, 2020 yılı için büyüme beklentisini de yüzde 1,6'dan 3,0'a çıkardı.

OECD raporunda Türk ekonomisinde büyümeye ilişkin, "Zayıf dış ticaret talebi, jeopolitik belirsizlikler ve zarar görmüş özel sektör bilançolarının GSYH büyümesini yüzde 3 civarında, kendisi zayıflamış ve ekonomide politika ile ilişkili artan bozulmalar nedeniyle daha da düşmesi beklenen, potansiyel büyümenin oldukça altıda kalması bekleniyor" değerlendirmesi yapıldı.

Yatırımcı güvenini kırılgan olmaya devam ettiği ve yatırımların keskin şekilde düştüğü belirtilen Raporda, yurt içi ve uluslararası güveni yeniden inşaa etmek için politika çerçevesinin basıtleştirilmesi ve daha şeffaf yapılması gerektiği savunuldu.

Genel kamu mali pozisyonunun, yarı bütçesel kanallarıın genişletilmesini içerecek şekilde, şeffaflığının güçlendirilmesinini ve merkez bankasının kredibilitesinin sağlanmasının güveni güçlendireceğini savunan OECD, "Zayıflayan orta vadeli yatırım yoğunluğunun ve büyüme potansiyelinin terse döndürülmesi için, istihdam piyasası esnekliğini güçlendirmeye yönelik daha fazla tedbir ve ürün piyasası rekabeti gerekli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Foreks