OECD, Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye için 2021 yılı büyüme tahminini mayıs ayındaki tahminine göre yükseltti.

OECD bugün yayınladığı "Ara Dönem Ekonomik Görünüm" raporunda, Türkiye için bu yıl büyüme tahminini yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e çıkaran OECD, 2022 yılı için GSYH büyüme beklentisini yüzde 3,4'ten yüzde 3,1'e indirdi.

Raporunda enflasyon tahminlerine de yer veren OECD, Türkiye için bu yıl manşet enflasyon beklentisini yüzde 16'dan yüzde 17,8'e çıkardı. 2022 beklentisini de yüzde 12,8'den yüzde 15,7'ye yükseltti.

Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları tahmini bu yıl için yüzde 16,3'ten yüzde 17,3'e, gelecek yıl için yüzde 12,8'den yüzde 15,6'ya yükseltildi.

Küresel ekonomi büyüme tahminini düşürdü

Raporda kuruluş, küresel ekonomi için bu yılın büyüme tahmini yüzde 5,8'den yüzde 5,7'ye indirdi ve 2022 beklentisini 0,1 puan artırarak yüzde 4,5'e revize etti.

G20 için 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6,3'ten yüzde 6,1'e düşeren OECD, 2022 beklentisini ise yüzde 4,7'den yüzde 4,8'e çıkardı.

OECD, Almanya için 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 3,3'ten yüzde 2,9'a düşürse de Euro Bölgesi'nin tamamı için 2021 büyüme tahminini yüzde 4,3'ten 5,3'e çıkardı. 2022 için tahminini de yüzde 4,4'ten yüzde 4,6'ya revize etti.

ABD için 2021 büyüme tahminini 0,9 puan düşürerek yüzde 6.0'a indiren OECD, 2022 beklentisini yüzde 3,6'dan yüzde 3,9'a yükseltti.

OECD, Çin için 2021 ve 2022 GSYH büyüme tahminlerini yüzde 8,5 ve 5,8 olarak korudu.

G20 için enflasyon tahminine yukaryı yönlü revizyon

G20 için 2021 manşet enflasyon tahminin yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye yükselten OECD, ABD için enflasyon beklentisini 0,7 puan yükselterek yüzde 3,6'ya, Euro Bölgesi için tahminini de 0,3 puan artırarak yüzde 2,1'e çıkardı.

2022 yılı için ABD enflasyon tahminini yüzde 2,6'dan 3,1'e yükselten OECD, Euro Bölgesi için 2022 enflasyon tahminin 0,7 puan artırarak yüzde 1,9 olarak duyurdu.