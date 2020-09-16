OECD: Türkiye yüzde 4,8 değil yüzde 2,9 daralacak

16 Eylül 2020

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye ekonomisinin 2020'de önceki tahminlerine göre daha hafif daralacağını belirtti, ancak 2021 büyüme tahminini yüzde 4,3’ten yüzde 3,9’a düşürdü.

Kuruluş küresel ekonomi için 2020 daralma tahminini ise yüzde 6’dan yüzde 4,5’e revize etti. 2021 küresel ekonomik büyüme öngörüsü ise yüzde 5,2’den yüzde 5’e düşürüldü.

OECD, büyüme beklentilerine yaptığı yukarı yönlü revizyona ilişkin açıklamasında “ABD ve Çin'deki toparlanma nedeniyle küresel ekonominin önceki tahminlere kıyasla daha hızlı toparlandığına” dikkat çekti.