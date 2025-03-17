OECD, Türkiye'nin 2025 büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye'nin 2025 yılı ekonomik büyüme ve enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti. OECD'nin yayımladığı "Ekonomik Görünüm" raporuna göre, Türkiye ekonomisinin 2025’te yüzde 3,1 büyümesi beklenirken, enflasyonun yüzde 31,4 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

2025 tahminleri yükseldi

OECD, daha önce Türkiye için 2025 yılı büyüme tahminini yüzde 2,6 olarak öngörmüştü, ancak yeni raporda bu oran yüzde 3,1'e yükseltildi. Bununla birlikte, enflasyon tahmininde de bir artış söz konusu. OECD, 2025 yılı için enflasyon tahminini yüzde 30,7’den yüzde 31,4’e çıkardı.

2026 büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edildi

OECD, 2026 yılına ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 4'ten yüzde 3,9'a düşürdü. Kuruluş, uzun vadeli büyüme beklentilerinde hafif bir aşağı yönlü revizyona gidildiğini belirtti.

Aynı şekilde, 2026 yılı için enflasyon tahmini de yüzde 17,2’den yüzde 17,3’e yükseltildi. Bu durum, enflasyonun düşüş sürecinin beklenenden daha yavaş olabileceğini gösteriyor.