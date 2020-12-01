OECD, Türkiye'nin bu yıl daralmasını, 2021 ve 2022'de büyümeye dönmesini bekliyor

OECD, Türk ekonomisinde yaz aylarında başlayan, yarı bütçesel teşvikler ve dış tayep ile yönlenen toparlanmanın şu anda ciddi ters rüzgarlar ile karşı karşıya kaldığını duyurdu.

Sonbahar ile birlikte COVID-19 vakalarının yeniden artışa geçmesinin yanı sıra cari işlemler açığınını, enflasyonun ve kurdaki değer kaybının kontrol altına alınması için politika desteğinin küçültülmesinin Türk ekonomisini olumsuz etkilediğini savunan OECD, Türkiye'de GSYH'nın 2020'de yüzde 1,3 daralacağını tahmin etti.

OECD bugün yayınladığı "Ekonomik Görünüm" raporunda, Türkiye'de makroekonomik gerilimlerin yinelenmemesi halinde GSYH'nın 2021 yılında yüzde 2,9 ve 2022 yılında yüzde 3,2 artacağını öngördü.

İşsizliğin artmasının beklendiğini ifade eden OECD, "Beklenmedik yükümlülükler ve cari işlemler açığının çok büyük olmaya devam etmeleri, yüksek risk primi ve kurda değer kaybı görünümü zarar verdi. Son istikrar odaklı politika tedbirleri yurt içi ve uluslararası güveni yükseltebilir ve toparlanmayı destekleyebilir" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin fiziki mesafe tedbirlerinin tam olarak uygulaması gerektiğini ve ek kapatma, karantina tedbirlerine ihtiyaç olabileceğini ifade eden OECD, "Salgının yayılımı konusunda resmi iletişimin kalitesine güven de yeniden tesis edilmeli" tespitinde bulundu.

"Şeffaflığın ilerletilmesi, parasal, mali, yarı bütçesel ve finansal politikaların uyumu yurt içi ve uluslararası güvenin iyileşmesine yardım eder" uyarısında bulunan OECD, istihdam maliyetlerinin azaltılması ve daha esnek resmi istihdam biçimlerinin desteklenmesinin istihdam yaratımını artıracağını da savundu.

OECD raporunda, Türkiye için 2020 yılı yılı enfyasyon tahmini yüzde 12 olarak ortaya konurken, enflasyonun 2021'de yüzde 11,9'a ve 2022'de yüzde 9,5'e gerileyeceği de tahmin edildi. İşsizliğin ise bu yıl yüzde 12,5 olması, 2021'de yüzde 14,8 ve 2022'de yüzde 15,3'e yükselmesi bekleniyor.