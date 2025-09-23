OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini revize etti

OECD, 2025 yılı için birçok ülkenin ekonomik büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize ederken, 2026 için de ABD tarifelerinin küresel büyümeyi yavaşlatabileceği ve enflasyon risklerini artırabileceği uyarısında bulundu.

OECD, 2025 küresel büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye yükseltirken, 2026 için yüzde 2,9'da sabit tuttu.

Türkiye tahminlerini revize etti

OECD, raporunda Türkiye için de tahminlerini revize etti. OECD, Türkiye'nin 2025 yılındaki büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye yükseltirken, enflasyon beklentisini de yüzde 31,4'ten yüzde 33,5'e yükseltti.

OECD, Türkiye için 2026 yılında büyüme beklentisini yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye indirirken, enflasyon tahminini ise yüzde 18,5'ten yüzde 19,2'ye yükseltti.

ABD, AB ve diğer ülkeler için tahminler

-ABD ekonomisi için ise 2025 büyüme tahmini yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e çıkarılırken, 2026 için yüzde 1,5'te kaldı.2026'da enflasyonun ise yüzde 2,7'den yüzde 3'e yükseltmesi bekleniyor.

-Euro Bölgesi'nin 2025 büyüme tahmini yüzde 1'den yüzde 1,2'ye çıkarılırken, 2026 için yüzde 1,2'den yüzde 1'e düşürüldü.

-Çin için 2025 tahmini yüzde 4,7'den yüzde 4,9'a, 2026 tahmini ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseltildi.

-Japonya'nın 2025 büyüme tahmini yüzde 0,7'den yüzde 1,1'e, 2026 tahmini yüzde 0,4'ten yüzde 0,5'e çıktı.

-İngiltere'nin 2025 büyümesi yüzde 1,3'ten yüzde 1,4'e, Hindistan'ın 2025 büyümesi yüzde 6,3'ten yüzde 6,7'ye yükseltilirken, 2026 tahmini yüzde 6,4'ten yüzde 6,2'ye indirildi.

-Brezilya'nın 2025 tahmini yüzde 2,1'den yüzde 2,3'e, 2026 tahmini yüzde 1,6'dan yüzde 1,7'ye, Meksika'nın 2025 tahmini yüzde 0,4'ten yüzde 0,8'e ve Suudi Arabistan'ın 2025 tahmini yüzde 1,8'den yüzde 3,7'ye yükseltildi.

Merkez bankalarına bağımsızlık uyarısı

OECD, Fed'in işgücü piyasasındaki zayıflık işaretlerine yanıt olarak 2025 sonunda bir faiz indirimi daha yapmasını ve 2026 başında iki kez daha indirim gerçekleştirmesini bekliyor.

Örgüt, küresel yavaşlamanın tarifelerin daha da artması durumunda daha şiddetli olacağı konusunda uyararak, merkezi bankaların bağımsızlığının düşük ve istikrarlı enflasyonu sağlamak için önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, yeni teknolojilere yapılan yüksek yatırımların ABD'de aktiviteyi artırmaya yardımcı olduğunu ancak yüksek tarifelerin etkisini dengelemeye yetmediğini ekledi.

ABD ve Fransa'nın artan borcu endişe yaratıyor

Rapor, özellikle ABD ve Fransa gibi zengin ekonomilerde artan borç seviyeleri nedeniyle gelecekteki mali risklere ilişkin “artan bir endişe” olduğunu belirtti. OECD, hükümetlerin bir sonraki şokla karşılaştıklarında gerektiği gibi yanıt veremeyebileceği konusunda uyararak, borç artışını durduracak veya tersine çevirecek önlemler çağrısını yineledi.