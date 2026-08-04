OECD’de enflasyon frene bastı: Türkiye ile fark 28 puana dayandı

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün haziran verileri, enerji kaynaklı baskının hafiflemesiyle küresel enflasyonda geri çekilmeye işaret etti. Ancak Türkiye, yüzde 32,1’lik oranla üye ülkeler arasındaki geniş farkı korudu.

Üç aylık yükseliş haziranda sona erdi

OECD ülkelerinde tüketici fiyatlarıyla ölçülen yıllık enflasyon, haziranda yüzde 4,6’dan yüzde 4,2’ye geriledi. Böylece üst üste üç ay süren yükseliş sona erdi.

Enflasyon 20 OECD ülkesinde düşerken 6 ülkede yükseldi. Kalan 12 ülkede ise oranlar değişmedi veya sınırlı hareket gösterdi.

Haziranda dokuz OECD ülkesinde yıllık enflasyon yüzde 2 veya altında gerçekleşti. Üç ülkede ise tüketici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 1’in altında kaldı.

Türkiye’de yıllık enflasyon aynı dönemde yüzde 32,6’dan yüzde 32,1’e indi. Bu oranla Türkiye, OECD üyeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülke olmayı sürdürdü.

OECD ortalaması ile Türkiye arasındaki fark 27,9 puan olarak hesaplandı.

Enerjideki düşüş ortalamayı aşağı çekti

OECD genelindeki gerilemenin temel nedeni enerji fiyatlarında görülen geçici yavaşlama oldu.

Enerji enflasyonu mayıs ayındaki yüzde 15,7 seviyesinden haziranda yüzde 11,7’ye indi. Böylece yalnızca bir ay içinde 4 puanlık düşüş yaşandı.

Enerji enflasyonu verisi bulunan 37 ülkenin 24’ünde gerileme görüldü. Buna rağmen 10 ülkede enerji fiyatlarının artış hızı yükseldi; 6 ülkede ise yıllık enerji enflasyonu yüzde 15’in üzerinde kaldı.

Gıda enflasyonu yüzde 3,6’dan yüzde 3,4’e gerilerken gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon da yüzde 3,8’den yüzde 3,6’ya düştü.

Veriler, OECD ortalamasındaki iyileşmenin yalnızca enerjiyle sınırlı kalmadığını ancak en güçlü katkının bu kalemden geldiğini gösterdi.

Türkiye’de manşet düştü, gıda hızlandı

Türkiye’de yıllık tüketici enflasyonu haziranda yüzde 32,1’e gerilese de alt kalemler aynı yönde hareket etmedi.

Gıda enflasyonu mayıs ayındaki yüzde 34,9’dan haziranda yüzde 35,4’e yükseldi. Böylece manşet enflasyondaki düşüşe rağmen mutfak harcamalarındaki fiyat baskısı güçlendi.

Enerji enflasyonu ise yüzde 45’ten yüzde 41,5’e geriledi. Bu düşüş, Türkiye’de yıllık tüketici enflasyonunun aşağı gelmesine katkı sağladı.

Gıda ve enerji dışındaki çekirdek enflasyon da yüzde 30,6’dan yüzde 30’a indi. Ancak çekirdek göstergenin OECD ortalamasının oldukça üzerinde kalması, fiyat baskısının geniş bir ürün ve hizmet grubuna yayıldığını ortaya koydu.

Türkiye’de gıda fiyatlarının yıllık enflasyona katkısı 8,6 puan, enerjinin katkısı 2,9 puan, diğer mal ve hizmetlerin katkısı ise 20,6 puan olarak hesaplandı.

2019 sonrasındaki fark daha çarpıcı

OECD verilerinde dikkat çeken bir diğer gösterge, salgın öncesi dönemden bu yana oluşan toplam fiyat artışı oldu.

OECD genelinde tüketici fiyatları Aralık 2019 ile Haziran 2026 arasında yüzde 39 yükseldi.

Türkiye’de aynı dönemdeki birikimli fiyat artışı yüzde 839,4’e ulaştı. Bu oran, genel fiyat düzeyinin 2019 sonundaki seviyesinin dokuz katını aşması anlamına geliyor.

Ülke bazında Türkiye’yi yüzde 58,4 ile Macaristan, yüzde 53,7 ile Kolombiya, yüzde 51,6 ile Litvanya ve yüzde 51 ile Estonya izledi.

İsviçre’de aynı dönemdeki toplam fiyat artışı yüzde 7,4, Costa Rica’da yüzde 10,1 ve Japonya’da yüzde 13 olarak hesaplandı.

Bu karşılaştırma, Türkiye ile OECD ülkelerinin büyük bölümü arasındaki fiyat düzeyi farkının yalnızca son aylık verilerden değil, birkaç yıla yayılan birikimli artıştan kaynaklandığını gösterdi.

G7 ve Euro Bölgesi’nde de düşüş var

G7 ülkelerindeki yıllık enflasyon haziranda yüzde 3,5’ten yüzde 3’e geriledi. Düşüşte enerji enflasyonundaki 5,2 puanlık yavaşlama belirleyici oldu.

G7 içinde enflasyon Japonya dışında bütün ülkelerde geriledi. Japonya’da oran yüzde 1,5’ten yüzde 1,7’ye yükseldi.

ABD’de yıllık enflasyon yüzde 4,2’den yüzde 3,5’e, Fransa’da yüzde 2,4’ten yüzde 1,8’e, Almanya’da yüzde 2,6’dan yüzde 2,3’e indi.

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon yüzde 3,2’den yüzde 2,8’e geriledi. Enerji enflasyonundaki düşüş ile gıda enflasyonunun son beş yılın en düşük seviyesine inmesi bu harekette etkili oldu.

G20 genelinde yıllık enflasyon da yüzde 4,3’ten yüzde 4,1’e düştü. Çin’de oran yüzde 1’e gerilerken Arjantin, Endonezya ve Güney Afrika’da yükseldi.

OECD’nin bir sonraki tüketici fiyatları bülteni 8 Eylül 2026’da yayımlanacak. Enerji fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olup olmayacağı ve gıda fiyatlarının yeni dönemde nasıl hareket edeceği, küresel enflasyon görünümünün temel belirleyicileri olacak.