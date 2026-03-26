OECD'den küresel ekonomi uyarısı! Büyüme tahminleri revize edildi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Orta Doğu'daki gerilimin enerji piyasaları ve tedarik zincirleri üzerindeki etkilerine dikkat çektiği ara dönem raporunu yayımladı. Raporda, küresel ekonominin dayanıklılığını koruduğu ancak artan belirsizlikler nedeniyle orta vadeli risklerin güçlendiği vurgulandı.

Enerji fiyatları ve tedarik zincirleri baskı altında

OECD'ye göre, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların aksaması ve bölgedeki enerji altyapısının zarar görmesi, enerji fiyatlarında sert artışlara yol açtı. Bu durum, yalnızca enerji piyasalarını değil, diğer emtia akışlarını da olumsuz etkileyerek küresel tedarik zincirlerinde aksamalara neden oldu.

Finansal piyasalarda dalgalanmanın arttığı, özellikle bazı Asya ekonomilerinde finansal koşulların sıkılaştığı ifade edildi. Gerilimin kapsamı ve süresine ilişkin belirsizliğin ise riskleri artırdığına dikkat çekildi.

Büyüme tahmini korunurken 2027 aşağı çekildi

Kurum, Aralık 2025'te açıkladığı 2026 yılına ilişkin yüzde 2,9'luk küresel büyüme tahminini korudu. Ancak bu oran, 2025'te kaydedilen yüzde 3,3'lük büyümenin altında kalıyor. OECD, 2027 yılına yönelik büyüme beklentisini ise yüzde 0,1 düşürerek yüzde 3 seviyesine revize etti.

Artan enerji maliyetlerinin işletme giderlerini yükselteceği ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacağı değerlendirilirken, küresel ekonomideki mevcut ivmenin bu gelişmelerle dengelenebileceği ifade edildi.

Enflasyon baskısı güçleniyor

Enerji fiyatlarındaki yükselişin, enflasyonun hâlihazırda hedeflerin üzerinde seyrettiği ABD, İngiltere, Türkiye, Brezilya ve Meksika gibi ekonomiler için risk oluşturduğu belirtildi. Bu çerçevede, orta vadeli enflasyon beklentilerinin de yukarı yönlü etkilendiği kaydedildi.

OECD, G20 ülkelerinde enflasyonun bu yıl yüzde 4 seviyesine çıkabileceğini, 2027'de ise yüzde 2,7'ye gerilemesinin beklendiğini açıkladı.

Türkiye için büyüme tahmini revize edildi

Raporda Türkiye ekonomisine ilişkin öngörüler de yer aldı. Buna göre OECD, Türkiye için 2026 büyüme tahminini yüzde 0,1 aşağı yönlü revize ederek yüzde 3,3'e çekti. 2027 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,8 olarak güncellendi.

Türkiye'de enflasyonun bu yıl yüzde 26,7, 2027'de ise yüzde 16,9 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.

Büyük ekonomilerde farklı görünüm

OECD, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2, 2027'de yüzde 1,7 büyümesini bekliyor.

Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin yüksek enerji fiyatlarının ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturması nedeniyle bu yıl yüzde 0,8'e gerilemesi, 2027'de ise güçlü savunma harcamalarının desteğiyle yüzde 1,2'ye yükselmesi bekleniyor. Euro Bölgesi için daha önce bu yıl için yüzde 1,2 ve 2027 için yüzde 1,4 büyüme öngörülmüştü.

Çin ekonomisinin ise bu yıl yüzde 4,4, gelecek yıl yüzde 4,3 büyüyeceği tahmin edildi.

Riskler ve politika mesajları

OECD, küresel ekonomiye yönelik en büyük riskin, enerji arzındaki aksaklıkların derinleşmesi ve fiyatların beklenenden daha fazla artması olduğunu belirtti. Bu senaryonun enflasyonu artırırken büyümeyi aşağı çekebileceği ifade edildi.

Raporda ayrıca merkez bankalarının enflasyon beklentilerini kontrol altında tutmak için temkinli politika izlemesi gerektiği vurgulanırken, mali alanın sınırlı olduğu ülkelerde kamu harcamalarının daha etkin yönetilmesi gerektiğine dikkat çekildi.