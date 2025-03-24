Offshore piyasada TL borçlanma maliyeti yükseldi

Siyaset gündemini sarsan gelişmeler farklı piyasa göstergeleri üzerinde de etkili oluyor.

Offshore piyasada Türk lirası borçlanma maliyetine ilişkin gösterge haftanın ilk işlem gününde yüzde 187 ile Haziran 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu göstergenin yükselmesi yatırımcıların haftanın ilk işlem gününde TL'de oynaklığına karşı pozisyon aldığına işaret etti.

Bu gösterge Haziran 2023'te yüzde 200'ün üzerini test etmişti.

Ekonomideki son gelişmeler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ekonomi yönetimi finansal piyasalarda oluşabilecek çalkantılara karşı bir dizi adım açıklamıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri pazar günü Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.TBB’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi” ifadesine yer verildi.

Geçen hafta gecelik borç verme faizini yükselten TCMB cuma günü yaptığı açıklamada, bugünden başlayarak vadesi 91 güne kadar likidite senetlerinin ihraç edileceğini duyurmuştu.