Öğlen yemek yiyecek parası yoktu, şimdi ayda 700 bin TL kazanıyor

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Bir zamanlar öğle yemeği bile bulamayan Romanyalı Iolanda Morari'nin hayatı, İngiltere'ye taşınmasının ardından tamamen değişti. Bugün Londra'da yerel yönetimlerle çalışan başarılı bir sosyal konut girişimcisi olan Morari, hem evsiz ailelere destek oluyor hem de aylık 11 bin sterlinin üzerinde gelir sağlayan bir işletmeyi yönetiyor.

Çocukluğu açlıkla geçti

34 yaşındaki Iolanda Morari, Romanya'da büyüdüğü yıllarda ailesinin maddi imkânsızlıklar nedeniyle çoğu zaman yiyecek bulamadığını anlattı.

Morari, "Bazen okula öğle yemeği olmadan giderdim. Aç kalmak zorunda olduğum günler çok oldu." sözleriyle çocukluk yıllarını özetledi.

Şimdi evsiz ailelere yuva sağlıyor

Bugün ise Londra'da faaliyet gösteren şirketiyle evsiz kalan ailelere geçici barınma hizmeti sunuyor.

Brent, Ealing ve Merton belediyeleriyle çalışan Morari'nin şirketi, Londra genelinde tam donanımlı 11 ev ve daireyi yönetiyor. Yerel yönetimler bu konutlar için gecelik 150-170 sterlin ödeme yaparken, evlerin tamamı sürekli dolu kalıyor.

Geliri ayda 11 bin sterlini aştı

Başarılı girişimci yalnızca konut kiralamaktan değil, belediyeler için yeni gayrimenkuller bulmaktan da gelir elde ediyor. Morari, işlettiği sosyal konutlardan her ay 11 bin sterlinin üzerinde kâr sağladığını belirtiyor.

Hayatını değiştiren eğitim

Morari'nin hayatındaki dönüm noktası, gayrimenkul yatırımcısı ve girişimci Samuel Leeds'in düzenlediği bir eğitim programına katılması oldu.

Aldığı mentorluk sayesinde kısa dönem konaklama ve sosyal konut modeli üzerine çalışmaya başlayan Morari, ilk dairesini kısa sürede kazanç sağlayan bir işletmeye dönüştürdü. Ardından faaliyetlerini hızla büyüterek belediyelerle çalışmaya başladı.

"İnsanlara yardım etmek benim için çok özel"

Morari, yaptığı işin yalnızca para kazanmak anlamına gelmediğini vurguluyor.

Barındırdığı ailelerden birinin kız çocuklarına lösemi teşhisi konulduğunu, bu nedenle babanın çalışamaz hale geldiğini anlatan Morari, "Hikâyelerini dinlerken ağladım." ifadelerini kullandı.

Restoranlarda çalışarak hayatta kaldı

24 yaşında İngiltere'ye gelen Morari, ilk yıllarında restoranlarda, barlarda ve organizasyon sektöründe çalışarak yaşamını sürdürdü.

Bugün ise kendi şirketini yönetiyor, oğlunun tüm ihtiyaçlarını karşılıyor ve başka insanlara da istihdam sağlıyor. Ayrıca Romanya'daki ailesine yeni bir ev yaptırdığını ve ülkesinde de yatırım yapmayı planladığını söyledi.

Başarı hikâyesi ilham oldu

Mentoru Samuel Leeds, Morari'nin azmi sayesinde hayatını tamamen değiştirdiğini belirterek, kurduğu işletmenin yalnızca maddi başarı sağlamadığını, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine de destek olduğunu ifade etti.

İngiltere'de evsizlik sorununun rekor seviyelere ulaştığı bir dönemde Morari'nin hikâyesi, doğru eğitim, kararlılık ve çalışmanın hayatları nasıl değiştirebildiğine dair dikkat çekici bir örnek olarak öne çıkıyor. Morari ise bugün geldiği noktayı tek cümleyle özetliyor: "Eskiden okula aç giderdim. Şimdi hem ailemi doyuruyor hem de başkalarına yuva oluyorum."