OGM'den 1 yılda 1 milyon TL’ye yakın güneş enerjisi üretimi

Orman varlıkları faaliyetlerin devam eden Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bir yandan da yenilenebilir enerji ve Sıfır Atık kapsamında özel projeler yürütüyor.

OGM'den yapılan aıklamaya göre, Ankara’daki yerleşkede kurulan güneş enerjisi santrali ve atık dönüşüm tesisleri ile çevrenin korunmasına katkı sağlanıyor. 2019 yılında 4 milyon TL’yi aşan bir yatırımla Orman Genel Müdürlüğü’nün genel merkezine kurulan 909KW’lık güneç enerjisi santralinde 2840 adet panel bulunuyor. Santral, Ocak 2020 - Ocak 2021 tarihleri arasında, 1 yıllık sürede 940 bin TL'ye takabül eden 1 milyon 230 KWh’lik üretim gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 yılda yatırım maliyetini karşılaması beklenen tesisin 1 yıllık üretimi, OGM’nin yıllık enerji tüketiminin yüzde 39’unu güneş enerjisinden karşılamasını sağladı.

Orman köylüleri kendi enerjilerini üretiyor

Güneş enerjisi kullanımının orman köylerinde de yaygınlaştırılması için projeler yürüten OGM, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile hayata geçirdiği Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi (ORKÖYPV) projesiyle bu güne kadar Afyon ve Konya illerinde 100 KW saha kurulumu tamamlayarak üretime geçilmesini sağladı. Türkiye genelinde 19 ilde 255 hanenin çatısına GES kurulumu yapıldı. 23 Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman köylüsü 700 hanenin çatısına GES kurulumu için tespit çalışmaları başlatıldı. Ağustos 2021’den itibaren PV çatı kurulumların tamamlanması planlanıyor. 'Şebekeye Bağlı Çatı Tipi Güneş Enerjisi Tip Projesi'ni de hazırlayan OGM, gelecek yıllarda da ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmalarına devam edecek.

Köy ocakları biyogazla ısıtılıyor

Orman Genel Müdürlüğü güneş enerjisinin yanı sıra, Eskişehir’de kurduğu biyoyakıt tesisi ile yaklaşık 400 metrekarelik alanı ısıtabilecek üretim de yapıyor. Eskişehir İli Alpu İlçesi Arıkaya Mahallesi’nde kurulan biyoyakıt tesisine eklenen 2 panelli güneş kollektörü ile sistem, güneş enerjisi ile de desteklendi. Biyogaz üretiminin de amaçlandığı bu sisteme, biyogazın depolanmasını sağlayan 4 adet lastik monte edildi. 7-8 günlük mayalanma sürecinin sonunda elde edilecek biyogaz, köy konağında bulunan çay ocağında ve gerekli olduğu durumlarda köy düğün ve cemiyetlerinde yemek kazanlarının ısıtılması için kullanılması amaçlanıyor.

Organik atıkları gübreye dönüştürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık projesi kapsamında OGM genel merkezde kurulan 90 adet geri dönüşüm kumbarası ile metal, plastik, kağıt, ahşap, cam ve pil atıklarını toplanıyor. Genel müdürlüğün bulunduğu alanda ayrıca 1 adet de tıbbi atıkların toplanması için kumbara yer alıyor.

OGM ayrıca organik atıkları doğaya gübre olarak kazandırmak için de çalışma yürütüyor. Bu proje ile OGM kampüsünde ortaya çıkan organik atıkların tabiata yeniden faydalı bir şekilde kazandırılması amaçlanıyor. Eylül 2020’de faaliyete geçen kompost ünitesi ile kampüsün içerisinde bulunan yemekhane ve restoranlardan çıkan organik mutfak atıkları, çay ocaklarından çıkan çay posaları ve bahçe atıkları organik gübreye dönüştürülüyor. 30 günde yaklaşık 50 kilogram olarak elde edilen doğal gübre OGM kampüsünün peyzaj düzenlemesi için kullanılıyor.