Öğrenci servis ücretlerine zam: 2026 tarifesi belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 eğitim-öğretim yılı için kent genelinde hizmet veren öğrenci servis taşımacılığı ücretlerinde düzenlemeye gitti. Şubat ayı olağan meclis toplantısının ilk birleşiminde, Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonları’nın hazırladığı rapor doğrultusunda yeni tarifeler oylandı ve servis ücretlerine yüzde 5 oranında artış yapıldı. Düzenleme kapsamında resmi eğitim kurumları ile okul öncesi ve özel eğitim kurumları için ayrı fiyatlandırma belirlendi.

Kilometre esasına göre yeniden hesaplanan resmi eğitim kurumları servis ücretleri şöyle sıralandı:

0-3 kilometre 2 bin 900 TL,

0-6 kilometre 3 bin 544 TL,

0-10 kilometre 3 bin 793 TL,

0-15 kilometre 4 bin 489 TL,

0-20 kilometre 5 bin 388 TL,

0-25 kilometre 5 bin 991 TL,

0-30 kilometre 6 bin 601 TL,

0-35 kilometre 6 bin 916 TL,

0-40 kilometre 7 bin 336 TL.

Okul öncesi ve özel eğitim kurumları için geçerli olan zamlı servis tarifeleri ise şu şekilde güncellendi:

0-3 kilometre 3 bin 479 TL,

0-6 kilometre 3 bin 728 TL,

0-10 kilometre 4 bin 476 TL,

0-15 kilometre 5 bin 388 TL,

0-20 kilometre 5 bin 991 TL,

0-25 kilometre 6 bin 563 TL,

0-30 kilometre 6 bin 884 TL,

0-35 kilometre 7 bin 311 TL,

0-40 kilometre 7 bin 836 TL.