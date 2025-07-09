Öğrenciler meslek seçimine yeterince yönlendirilmiyor

Memur-Sen ve Eğitim-Bir- Sen Genel Başkanı Ali Yal­çın, “4+4+4” zorunlu eğitim sis­teminin mevcut durumunu ve geliştirilmesi gereken yönlerini ortaya koymak amacıyla yaptık­ları “Türkiye’de Zorunlu Eğitim Sistemi’ne Yönelik Saha Araş­tırması”nın sonuçlarını açıkla­dı. Zorunlu eğitimin son 4 yılını kapsayan araştırmanın 36 binin üzerinde katılımcıyla yapıldığını vurgulayan Yalçın, 17 binden faz­la öğretmen, 7 bini aşkın idareci, 5 binden fazla 11. ve 12. sınıf öğren­cisi ile yine 5 bini aşkın velinin ça­lışmaya dahil olduğunu ifade etti.

Öne çıkan modeller 3+1 ve 2+2 oldu

Araştırmanın 81 ilin tamamın­da uygulandığını aktaran Yalçın, şöyle devam etti: “Çalışmanın ortaya koyduğu gerçeklik şudur: ‘4+4+4’ zorunlu eğitim sistemi­mizin son 4 yılının yeniden ele alınmasına ihtiyaç var. Çalışma­ya katılım gösteren öğretmen ve idarecilerin beklentilerini sordu­ğumuzda, yüzde 93’ünden fazlası, sistemin son 4 yılında değişim ya­pılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.”

Ali Yalçın, araştırmada, lise eği­timinin süresine ilişkin en fazla desteği alan iki seçeneğin öne çık­tığına işaret ederek, şu bilgileri verdi: “Son 4 yılın 2+2 şeklinde, yani 2 yıl zorunlu, 2 yıl isteğe bağlı ya da 3 yıl zorunlu, 1 yıl isteğe bağ­lı olmak üzere özellikle lise eğiti­mi kısmında seçenekler gündeme geldi ve burada katılımcıların 2+2 kısmında biraz daha ağırlık orta­ya koyduğu gözüküyor. Onun için eğitim otoritelerinin, sosyal pay­daşların, Milli Eğitim Bakanlığı­nın, dolayısıyla tüm paydaşların bu konuyu yeniden ele almasına ihtiyaç olduğunu görüyoruz.”

“Lise son sınıfın yapısı değişmeli”

Katılımcılar, zorunlu eğitim sü­resi boyunca öğrencilerin mes­lek seçimlerine yeterince yön­lendirilmediğini ifade etti. “Ye­terli yönlendirme yapılmıyor” görüşünü paylaşanların oranı öğ­retmenlerde yüzde 66,6, yönetici­lerde yüzde 71, velilerde yüzde 50, öğrencilerde ise yüzde 33 olarak kaydedildi. Ayrıca, zorunlu eğiti­min öğrencilerin sosyal ve duygu­sal gelişimlerini sınırlandırdığını düşünenlerin oranı öğretmenler­de yüzde 61,1, yöneticilerde yüzde 66,2, velilerde yüzde 61,8, öğren­cilerde ise yüzde 77,2 oldu.

Araştırmada, katılımcıların bü­yük bölümü, lise son sınıfın yapı­sının değişmesi gerektiğini be­lirtti. “Lise son sınıf öğrencileri­nin son yıl okula devam etmesinin gereksiz olduğu” görüşünü pay­laşanların oranı öğretmenlerde yüzde 83,6, yöneticilerde yüzde 84,7, öğrencilerde yüzde 75,9, ve­lilerde ise yüzde 47,3 olarak belir­lendi. Lise son sınıfın üniversite hazırlık ya da kariyer planlama yı­lı olması gerektiğini belirtenlerin oranı, öğrencilerde yüzde 92,3, öğretmenlerde yüzde 90,4, yöne­ticilerde yüzde 88,8, velilerde ise yüzde 89,9 düzeyinde gerçekleşti.

Araştırmada, katılımcıların bü­yük kısmı, bireyselleştirilmiş, es­nek ve modüler bir ortaöğretim yapısına destek verdi. Bu yapı­nın uygun olduğunu belirtenlerin oranı öğrencilerde yüzde 83,7, öğ­retmenlerde yüzde 77,1, yönetici­lerde yüzde 72,9, velilerde ise yüz­de 65,5 olarak kaydedildi.

12 yıllık eğitim süresi kısaltılmalı”

Araştırmanın önemli bulgularından biri, zorunlu eğitim süresine ilişkin yaygın değişim talebi oldu. Katılımcıların büyük çoğunluğu, mevcut 12 yıllık zorunlu eğitim süresini uzun bulduğunu belirterek sistemin yeniden düzenlenmesini istedi. Öğretmenlerin yüzde 93,8’i, okul yöneticilerinin yüzde 97,1’i, öğrencilerin yüzde 78,5’i ve velilerin yüzde 78,8’i 12 yıllık mevcut zorunlu eğitim süresinin kısaltılması gerektiğini ifade etti. Mevcut sürenin yeterli olduğunu düşünenlerin oranı öğretmenlerde yüzde 5,3, yöneticilerde yüzde 2,5, öğrencilerde yüzde 19,7, velilerde ise yüzde 19,6 olarak belirlendi. Zorunlu eğitimin süresinin uzatılması gerektiğini savunanların oranı ise tüm gruplarda yüzde 2’nin altında kaldı.