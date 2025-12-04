Öğrencileri heyecanlandıran teklif Meclis’te! iPhone'lardan oyun bilgisayarlarına ÖTV muafiyeti

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sıfır cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarda öğrencilere tanınan vergi indirimini hatırlatarak yeni bir adım daha attıklarını duyurdu.

Teklif Meclis'te

Özdemir, yine üniversite öğrencilerini elektronik cihazlarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) tamamen muaf tutacak bir kanun teklifi hazırlayıp meclise sunduklarını açıkladı.

Teknolojik cihaz fiyatlarının döviz kuru ve küresel ekonomik daralmanın etkisiyle ciddi ölçüde arttığını kaydeden Özdemir, öğrencilerin kaynak ulaşımında sıkıntı çektiğini belirtti.

Öğrencileri ÖTV'den muafiyet tutacak şartlar

MHP'nin sunduğu teklifte 26 yaşından gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye vatandaşı üniversite öğrencilerinin satın aldığı akıllı telefon, tablet ve bilgisarlarda fiyat bandına bakılmaksızın sıfır cihazlarız için bir defaya masus ve iki yıl satılmama koşuluyla ÖTV'den muaf tutulması istendi.

Cumhur İttifakı olarak daha önce üniversite öğrencisi olan genç kardeşlerimiz için cep telefonu, tablet ve bilgisayar almaları halinde belirli şartlarla kendilerine tanınan vergi indirimini hayata geçirmiştik.



TBMM’ye sunduğumuz yeni kanun teklifimiz ile yine üniversite… pic.twitter.com/hs6W98KwHN — İsmail ÖZDEMİR 🇹🇷 (@ismailozdemirrr) December 3, 2025

Mevcut destek 9 bin 500 TL ve altı elektronik cihazları kapsarken yeni teklif Meclis'ten geçerse öğrenciler iPhone modellerinden oyun bilgisayarlarına kadar istediği tüm cihazları fiyat sınırı olmadan ÖTV'siz alabilecek.