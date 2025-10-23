Google Haberler

Öğrenciye 4 çeşit yemek 75 TL

Antalya'da Kepez Belediyesi’nin hizmete açtığı Öğrenci Kent Lokantası, 75 TL’ye 4 çeşit yemek sunarak öğrencilerin tercihi haline geldi.

Kepez Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla açtığı Öğrenci Kent Lokantası, öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Günlük 75 TL karşılığında sunulan 4 çeşit yemek, saat 12.00-14.00 arasında servis ediliyor.

Öğrenciye 4 çeşit yemek 75 TL - Resim : 1

Akdeniz Üniversitesi’ne yakın konumda yer alan lokanta, hem besleyici hem de ekonomik menüsüyle öğrencilerin uğrak noktası oldu. 100 kişilik kapasiteye sahip lokanta, Gülveren Mahallesi’nde hizmet veriyor.

Öğrenciye 4 çeşit yemek 75 TL - Resim : 2

Başkan Kocagöz: Gençlerimizin yanındayız

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, lokantanın yalnızca yemek değil, sosyal dayanışma alanı olduğunu belirtti. “Bugün gençlerin ve dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmak görevimiz” dedi.

Öğrenciye 4 çeşit yemek 75 TL - Resim : 3Lokanta, günün diğer saatlerinde kahve ve atıştırmalık da sunuyor.

