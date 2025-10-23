Öğrenciye 4 çeşit yemek 75 TL

Kepez Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla açtığı Öğrenci Kent Lokantası, öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Günlük 75 TL karşılığında sunulan 4 çeşit yemek, saat 12.00-14.00 arasında servis ediliyor.

Akdeniz Üniversitesi’ne yakın konumda yer alan lokanta, hem besleyici hem de ekonomik menüsüyle öğrencilerin uğrak noktası oldu. 100 kişilik kapasiteye sahip lokanta, Gülveren Mahallesi’nde hizmet veriyor.

Başkan Kocagöz: Gençlerimizin yanındayız

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, lokantanın yalnızca yemek değil, sosyal dayanışma alanı olduğunu belirtti. “Bugün gençlerin ve dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmak görevimiz” dedi.

Lokanta, günün diğer saatlerinde kahve ve atıştırmalık da sunuyor.