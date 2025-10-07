Öğrenciye balık ekmek 80 TL

Menteşe Belediyesi’nin Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’nde yapılan Ekim ayı olağan meclis toplantısında, ‘Bi Balık’ lokantasında ekmek arası balığın fiyatı siviller için 100 TL, öğrenciler için 80 TL olarak belirlendi.

Aynı toplantıda kent lokantasında dört çeşit yemekten oluşan menünün sivil vatandaşlar için 120 TL olan menü, öğrenciler için 100 TL olması kararlaştırıldı.

Teklif, Meclis’in Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilerek incelendi. Komisyonun oy birliğiyle onayladığı düzenleme, meclis genel kurulunda da oy birliği ile kabul edildi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, "Artan yaşam maliyetleri karşısında öğrencileri desteklemek amacıyla meclisimizde oy birliği ile böyle bir karar aldık. Böylece öğrenciler indirimli fiyatlarla sağlıklı bir öğüne ulaşabilecekler" dedi.