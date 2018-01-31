Öğretmenlere ek atama müjdesi
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Milli Eğitime ataması yapılacak olan 20 bin öğretmene 5 bin ilave öğretmen ataması daha yapılacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz öğretmen atamaları hakkında açıklamada bulundu.
Özel Okullar Derneği tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Eğitim Sempozyum'nda "Türkiye’de ve Dünyada Değerlendirme Sistemlerin Eğitime Etkisi" başlığıyla düzenlenen toplantının açılışına katılan Bakan Yılmaz, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Bakan Yılmaz burada, daha önce açıklaması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilave olarak Şubat ayı içinde 5 bin öğretmen alımı daha yapılacağını söyledi.
Kaynak: İHA