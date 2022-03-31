OGS, gece yarısı sona eriyor

Otoyol ve köprülerde Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) uygulaması bu gece yarısı sona eriyor. Ücretli geçişler için artık sadece Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanılacak.

Geçen yıl gişelerde HGS’den 563,1 milyon, OGS'den ise 71,6 milyon geçiş gerçekleşti.

İki ayrı geçiş sistemi yerine tek geçiş sistemine geçilmesi kapsamında, son gün olarak 31 Mart belirlenmişti.

OGS cihazı olan araç sahiplerine, ilgili bankalar tarafından ücretsiz HGS etiketi veriliyor ve hesapları da HGS'ye dönüştürülüyor.

OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil ediliyor.

İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade ediliyor. OGS cihazları bu gece yarısı itibarıyla iptal edilecek.