Öğün atlıyorlar, kaloriferi kısıyorlar, gıda bankasına başvuruyorlar

İngiltere genelinde düşük ücretli iş sayısı 4,6 milyondan 4,4 milyona gerileyerek oran bazında yüzde 15,7’den yüzde 14,6’ya düştü. Ancak yeni analizler, ülke genelindeki bu iyileşmenin en kırılgan bölgelerde karşılık bulmadığını ortaya koydu. Özellikle gerçek yaşam ücretinin altında maaş alanların yoğun olduğu yerel yönetimlerde tablo tersine döndü.

En kırılgan bölgelerde artış var

Çalışanların yaşam maliyetine uygun ücret almasını savunan bağımsız bir sivil toplum kuruluşu Living Wage Foundation’ın, İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin Yıllık Saat ve Kazanç Anketi verilerine dayanan analizine göre:

Gerçek yaşam ücretinin altında maaş oranının en yüksek olduğu 25 yerel yönetimin yüzde 72’sinde düşük ücretli iş sayısı arttı.

Ülke genelindeki tüm yerel bölgelerde ise artış oranı yalnızca yüzde 33 seviyesinde kaldı.

Bu durum, çalışma yoksulluğunun en yoğun olduğu bölgelerle ülkenin geri kalanı arasındaki farkın büyüdüğüne işaret ediyor.

Londra başı çekiyor

Düşük ücret oranının en yüksek olduğu üç yerel yönetimin tamamı Londra’da:

- Redbridge: Yüzde 34,5

- Barking and Dagenham: Yüzde 31,2

- Haringey: Yüzde 29,7

Toplamda 25 en kötü etkilenen bölgede 326 bin kişi, gerçek yaşam ücretinin altında çalışıyor. Bu bölgeler ülkedeki tüm işlerin yalnızca yüzde 4’ünü barındırmasına rağmen, düşük ücretli çalışanların yaklaşık yüzde 7,5’ini oluşturuyor. Bu da orantısız bir yoğunlaşmaya işaret ediyor.

Ulusal tablo iyileşiyor ama eşitsizlik artıyor

Ülke genelinde düşük ücretli iş sayısı 200 bin azalmış olsa da, uzmanlara göre ilerleme “eşitsiz” dağılıyor. En kötü durumdaki bölgelerde artış sürerken, genel ortalamadaki düşüş tabloyu olduğundan daha olumlu gösteriyor.

1,6 milyar sterlinlik potansiyel katkı

Cardiff Business School ve Living Wage Foundation tarafından yayımlanan ayrı bir araştırmaya göre, düşük ücretli 4,4 milyon çalışanın sadece yarısının maaşı gerçek yaşam ücreti seviyesine çıkarılsa artan ücret, verimlilik ve harcamalar yoluyla İngiltere ekonomisine 1,6 milyar sterlin katkı sağlanabilir.

Gerçek yaşam ücreti, yaşam maliyetine göre bağımsız olarak hesaplanıyor ve ülke genelinde saatlik 13,85 sterlin, Londra’da ise 14,80 sterlin olarak uygulanıyor. Bu rakam, hükümetin belirlediği yasal ulusal yaşam ücreti olan 12,21 sterlinin üzerinde.

Çalışanlar temel ihtiyaçları karşılamakta zorlanıyor

Gerçek yaşam ücretinin altında maaş alan birçok çalışan öğün atlamak zorunda kalıyor, gıda bankalarına başvuruyor, kışın ısınma giderlerinden kısmak zorunda kalıyor.

Düşük ücretin yalnızca gelir değil, sağlık ve yaşam kalitesi üzerinde de ciddi etkileri olduğu vurgulanıyor.

16 bin işveren kampanyaya katıldı

Öte yandan İngiltere’de 16 binden fazla işveren, gerçek yaşam ücreti ödeyen “akredite işveren” statüsünde bulunuyor. Kampanya kapsamında son 25 yılda düşük ücretli çalışanların cebine toplam 4,7 milyar sterlin ek gelir sağlandığı belirtiliyor.

Living Wage Foundation Direktörü Katherine Chapman, düşük ücret oranı ülke genelinde düşse bile en kırılgan bölgelerin geride kaldığını belirterek daha fazla işverenin gerçek yaşam ücreti’ne geçmesi gerektiğini savundu.