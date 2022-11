Oğuz Holding, 106 ülkeye ihracat yapıyor

Takip Et

Türkiye, içecek ihracatı açısından stratejik önemi olan bir bölge konumunda yer alıyor. Her yıl yaklaşık yüzde 20-25 civarında artarak devam eden meyve suyu endüstrisinin ihracat pazarı, ihracatçılar için giderek daha cazip bir hâle getiriyor. Türkiye’nin en büyük içecek üretim kapasitesine sahip yüzde yüz yerli ve milli değeri Oğuz Holding , her yıl 3 kat büyüttüğü ihracat operasyonlarıyla sadece kendi markalarının değil, tüm ulusal zincir iş ortaklarının ve içecek sektörünün diğer güçlü markalarının üretimini de gerçekleştirerek tüm dünyanın içecek üreticisi olma hedefine emin adımlarla ilerliyor.

106 ülkeye ihracat yapan markanın, son teknolojiye sahip yüksek kapasiteli hatları ile üretilen ürünlerinden Black Bruin Enerji İçeceği ihracatta ilk sırada rol alırken, Juss Meyve Suyu en çok ihracatı gerçekleştirilen ikinci ürün sırasında yer alırken bu markalarını Sarıyer Gazoz ve Sarıyer Limonata markaları takip ediyor.

Oğuz Holding CEO’su Enes Örer, markanın hem yerel hem de küresel pazarda kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler ve planlarla ilerlediğini belirterek, “Oğuz Holding, halihazırda 106 ülkede satış kanallarına ulaşıyor. Kısaca 106 ülkede bayrağımızı dalgalandırıyoruz. İhracat operasyonlarımızda ülkeler bazlı bayilik esaslı satışlar ile bayilerden bağımsız direkt marketler zinciri satışlarımız da mevcut. Biz bu çalışmalara pandemiden önce başlamıştık. Üretim kabiliyetimiz sebebi ile de şirketimiz bu konuda çok hızlı aksiyon alıp gereğini yaptı ve bu bağlamda lokal marketlerdeki manevra kabiliyetini ihracatta da yakaladı. Yine hammadde tedarik zincirindeki artan maliyetler ve hammadde teminindeki büyük zorluklar ile özellikle pet şişe meyve suyu üretimimize ciddi arge ve üretim hattı yatırımlarımızla, kaliteyi daha ucuza sunarak buradaki talep artışını önceden fark ederek kendimizi hazır hale getirip ihtiyaca en hızlı cevap veren üretici olarak talebe göre arz kombinasyonunu şirketimizde sağladık. Cam şişe hatlarımızda ,yüzde 100 meyve suyu , meyve nektarı, meyveli içecek , meyve aromalı içecek, gazlı içecek, enerji içeceği, fonksiyonel içecek çeşitleri; pet şişe hatlarımızda , yüzde 100 meyve suyu , meyve nektarı, meyveli içecek ,meyve aromalı içecek, gazlı içecek, enerji içeceği, fonksiyonel içecekler, limonata, soğuk çay; tetrapak hatlarımızda ,yüzde 100 meyve suyu , meyve nektarı, meyveli içecek , meyve aromalı içecek, soğuk çay; teneke kutu hatlarımızda da , yüzde 100 meyve suyu , meyve nektarı, meyveli içecek , meyve aromalı içecek, soğuk çay, gazlı içecekler, enerji içeceği, fonksiyonel içecekler ve soğuk kahve üretimleri yapılmaktadır. Her ürünümüz farklı oranlarda ihraç ediliyor ve her geçen gün daha büyük ivme ile alıcılarla buluşuyor. Bugün dünden daha yüksek satış hacmine sahibiz ,yarın ise bugünden daha fazlasına sahip olacağımıza inanmaktayız. Bunun için gereken her şeye ve çalışma azmine sahibiz” diye konuştu.