OHAL bitti, iflas erteleme geri dönmedi

23 Temmuz 2018

Handan SEMA CEYLAN

Olağanüstü Hal’in (OHAL) bitmesiyle ‘iflas erteleme’ tartışması gündeme geldi. Nakit sıkışıklığı yaşayan ve alacaklarını tahsil edemeyen şirketler, hukuk bürolarının kapılarını yeniden ‘iflas erteleme’ yapıp yapamayacağını sormak için çaldı.

Ancak ilk defa şartları oluşmuş firmalar için artık iflas erteleme yok. Bunun yerine konkordato ilan edebilecekler. Öte yandan 2 yıl süren OHAL sırasında iflas erteleme başvurusunu yapmış ancak başvurusu askıya alınmış firmaların durumları başvurdukları mahkemeler tarafından yeniden değerlendirmeye alınabilecek. Ayrıca hali hazırda ‘iflas erteleme’ içinde olanlar süreçten etkilenmeyecek.

OHAL başlayınca askıya alınmıştı

Bakanlar Kurulu, 31 Temmuz 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin iflas erteleme taleplerini OHAL süresince dondurmuştu. Ancak alacaklı firmaların da mağdur olması üzerine OHAL sırasında yeni bir kanunla iflas ertelemenin önüne geçilmişti.

İflas ertelemeyi kaldırarak, alacaklılar ile borçlunun müzakere etmesi ve anlaşmalarının mahkemece tasdiki temeline dayanan konkordato kurumunu işlevsel hale getiren tasarı, TBMM Genel Kurulunda 28 Şubat 2018’de kabul edilerek yasalaşmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Mart 2018’de onaylanan “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Resmi Gazete’de yayımlanarak o tarihten itibaren yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Dolayısıyla 15 Mart’tan sonra şirketlerin ‘iflas erteleme’ talep etmeleri mümkün değil.

Yeni sistem nasıl işliyor?

Mart ayından sonra devreye giren sistem, ‘iflas erteleme’ yerine ‘kurtarma dönemi’ olarak adlandırıldı. Bu süreçte borçlu aleyhine icra takibi ve haciz olmayacak. Şirketin tasfiyesi yerine ticari yaşama devamı esas alınacak. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin süre verilecek. Güçlük arz eden özel durumlarda bu süre mahkemece 6 ay uzatılabilecek. Mahkemece 7 alacaklıyı geçmemek kaydıyla ayrıca bir Alacaklılar Kurulu oluşturulacak. İflastaki sıkı takas yasakları konkordato sürecinde de geçerli olacak. İflas ve konkordato konusunda uzman asliye ticaret mahkemeleri bu süreçleri yönetecek. Miktar veya değeri 100 bin TL’nin altında kalan ticari davalarda basit yargılama usulleri uygulanacak. Basit usuldeki dava ve işlerde bilirkişinin görev süresi iki ayla sınırlandı. Yeni model, yasanın çıktığı tarih itibariyle uygulanacak. 15 Mart 2018’e kadar görülmekte olan iflasın ertelenmesi ve konkordato talepleri için önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilecek.

Keçeci: İlk defa başvuracaklar için iflas erteleme yok



İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAÇ) Yönetim Kurulu’nda TOBB adına üyelik yapan Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, “Şuanda artık iflas erteleme isteme şansı söz konusu olmayacak. Şirketler konkordatoya müracaat edebilecekler. İlk defa ‘şartlarım oluştu’ diyenler için artık iflas erteleme yok” açıklamalarını yapıyor.

Konkordato nedir?

Bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma.