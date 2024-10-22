ÖİB, iki bölgede araç muayene hizmetlerinin özelleştirilmesi için ihaleye çıktı

ÖİB'in konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "1. Bölge ve 2. Bölge Araç Muayene İstasyonlarının Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi Hizmetleri" 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, “işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar” yöntemi kapsamında imtiyaz hakkı verilmesi suretiyle 20 yıl süreyle özelleştirilecek.

İhalede geçici teminat bedeli iki bölge için ayrı ayrı 15'er milyon dolar olarak belirlendi. İhale şartname bedeli ise 750'şer bin TL olacak.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhalede son çeklif verme tarihi 10 Ocak 2025 olarak belirlendi.