ÖİB'den 221 milyon liralık satış
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın farklı illere yönelik taşınmaz satışları devam ediyor. ÖİB son olarak Aydın'daki bir taşınmazın satışını yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan satış 221 milyon lira bedelle tamamladı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Aydın'daki bir taşınmaz satışına ilişkin kararına onay verildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti Özelleştirme İdaresi Başkanlığına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki taşınmazın, ihalede 221 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Prestige Emlak İnşaat Taahhüt Turizm Gıda Mobilya Tekstil Kuyumculuk Petrol Elektrik Elektronik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satışı uygun bulundu.