ÖİB'den 221 milyon liralık satış

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Aydın'daki bir taşınmaz satışına ilişkin kararına onay verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti Özelleştirme İdaresi Başkanlığına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki taşınmazın, ihalede 221 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Prestige Emlak İnşaat Taahhüt Turizm Gıda Mobilya Tekstil Kuyumculuk Petrol Elektrik Elektronik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satışı uygun bulundu.